德国新任驻华大使上任

(德国之声中文网) 根据德国外交部网站的介绍，现年56岁的葛策(Clemens von Goetze)于上周四(9月6日)赴任。

他拥有法学博士头衔，大学期间还曾副修历史，并获得历史学硕士学位。从学校毕业后，他就 进入德国外交部工作，一直以公务员身份任职至今。他曾经在驻菲律宾大使馆、驻土耳其大使馆工作，还曾担任过德国外交部长私人秘书。2006年首次升任大使，赴德国驻欧盟代表处任职。

2009年，他调动到德国联邦总统府，担任外事司司长，主管外交、安全、欧洲和发展政策。在此期间，他经历了科勒总统(Horst Köhler)因发表"德国军队驻外参与维和行动也是为了贯彻德国的经济利益"言论而遭全国媒体口诛笔伐、后愤而辞职事件(2010年)，后来的武尔夫总统(Christian Wulff)，则在2012年因被外界怀疑腐败也宣告辞职。高克总统(Joachim Gauck)上台后，葛策的仕途遭遇了挫折。据《图片报》等德国媒体的披露，当时，无党派的高克"清洗"科勒、武尔夫两任基民盟籍总统麾下的人员，葛策被迫离开了总统府外事司的岗位。

随后，他调任德国外交部政治三司任司长，主管非洲、亚洲、拉美与中东事务。三年后，他成为了德国驻以色列大使。由于德国历史的特殊因素，驻以色列大使是德国外交圈内分量颇重的一个职位。葛策在驻以色列大使馆一直任职到今年8月。

从德国外交部网站以及以往的新闻报道来看，葛策几乎没有任何中国背景。他会英语、法语、意大利语、土耳其语、西班牙语共5门外语，不包括中文。

柯慕贤将转任德国驻欧盟大使

前任大使与中国交恶

前任德国驻华大使柯慕贤(Michael Clauss)则将前往布鲁塞尔任德国驻欧盟大使。今年6月底，他在北京大使馆举行了告别宴会，两个星期后，卸任回国的他，陪同已故中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀、被中国当局软禁多年的刘霞一起从北京飞往德国。

柯慕贤在北京大使馆的最后两年时间里，多次对中国的各项政策提出激烈批评。他指责中国的互联网管制越发严格，认为这会损害中国与世界的政治、经济、文化交流，认为中国在该议题上缺乏与德国的对话诚意。他还指责中国非法审判人权律师，批评"一带一路"是"中国中心主义项目"。中国外交部则回击说，柯慕贤的说法"颠倒黑白"。