 德国新任驻华大使上任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2018

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时政风云

德国新任驻华大使上任

本周一，新任德国驻华大使葛策在北京人民大会堂向中国国家主席习近平递交国书，从而正式接替了前任德国大使柯慕贤。葛策并无任何中国背景，此前三年里任德国驻以色列大使。

Israel Deutscher Botschafter Clemens von Goetze (Avner Gaddish)

葛策此前任德国驻以色列大使

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(德国之声中文网) 根据德国外交部网站的介绍，现年56岁的葛策(Clemens von Goetze)于上周四(9月6日)赴任。

他拥有法学博士头衔，大学期间还曾副修历史，并获得历史学硕士学位。从学校毕业后，他就 进入德国外交部工作，一直以公务员身份任职至今。他曾经在驻菲律宾大使馆、驻土耳其大使馆工作，还曾担任过德国外交部长私人秘书。2006年首次升任大使，赴德国驻欧盟代表处任职。

2009年，他调动到德国联邦总统府，担任外事司司长，主管外交、安全、欧洲和发展政策。在此期间，他经历了科勒总统(Horst Köhler)因发表"德国军队驻外参与维和行动也是为了贯彻德国的经济利益"言论而遭全国媒体口诛笔伐、后愤而辞职事件(2010年)，后来的武尔夫总统(Christian Wulff)，则在2012年因被外界怀疑腐败也宣告辞职。高克总统(Joachim Gauck)上台后，葛策的仕途遭遇了挫折。据《图片报》等德国媒体的披露，当时，无党派的高克"清洗"科勒、武尔夫两任基民盟籍总统麾下的人员，葛策被迫离开了总统府外事司的岗位。

随后，他调任德国外交部政治三司任司长，主管非洲、亚洲、拉美与中东事务。三年后，他成为了德国驻以色列大使。由于德国历史的特殊因素，驻以色列大使是德国外交圈内分量颇重的一个职位。葛策在驻以色列大使馆一直任职到今年8月。

从德国外交部网站以及以往的新闻报道来看，葛策几乎没有任何中国背景。他会英语、法语、意大利语、土耳其语、西班牙语共5门外语，不包括中文。

 

China Deutscher Botschafter - Michael Clauss (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

柯慕贤将转任德国驻欧盟大使

前任大使与中国交恶

前任德国驻华大使柯慕贤(Michael Clauss)则将前往布鲁塞尔任德国驻欧盟大使。今年6月底，他在北京大使馆举行了告别宴会，两个星期后，卸任回国的他，陪同已故中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀、被中国当局软禁多年的刘霞一起从北京飞往德国。

柯慕贤在北京大使馆的最后两年时间里，多次对中国的各项政策提出激烈批评。他指责中国的互联网管制越发严格，认为这会损害中国与世界的政治、经济、文化交流，认为中国在该议题上缺乏与德国的对话诚意。他还指责中国非法审判人权律师，批评"一带一路"是"中国中心主义项目"。中国外交部则回击说，柯慕贤的说法"颠倒黑白"。

 

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