德国新任农业部长向廉价肉宣战

（德国之声中文网） 德国新任农业部长厄兹德米尔已是老练的政治家，深知该怎样制造易于抓住人心的议题。上周末，他对德国发行量颇大的通俗报纸《周日图片报》（Bild am Sonntag ）表示，“我觉得，有时候人们好像更在乎好的机油，而不是好的色拉油。”由此，这位绿党籍政治家引发起一场有关健康营养的争论。

他强调，德国人的日常饮食太不健康， 50%以上成年人超重。这位农业部长认为， “造成这一情况的原因是摄入糖、脂肪和盐过多，特别是在成品中。” 他说，“很长时间里，政界试图通过业界的自愿承诺减少这些成分。这种情况不能继续下去了。现在，我将主导制定有约束力的减少目标。”

这位绿党籍政治家批评德国食品总体质量太差，价格也太低廉。他表示：“食品不能再是垃圾价格，因为，这种价格只会使农庄破产、破坏动物福祉、加快物种灭绝、破坏气候。我要改变这一点。”他强调，食品价格必须“更强有力地传达出生态真相”。

新上台的“交通灯”政府在其联合执政协议中已要求建构一种不同的农业，规定了至2030年德国有机耕地比例从目前的10%左右提高到30%的目标。

批评声四起

厄兹德米尔此番表态立即招致保守阵营的严厉批评。该阵营现在是联邦议院中的反对派。本周三（12月29日），基社盟籍的巴伐利亚州州长索德尔 (Markus Söder) 在《图片报》(Bild) 上愤怒表示，联邦政府的职责“不是要告诉人们该吃什么或吃多少”。他称，新任农业部长有意减少畜牧业、种植更多大麻。在巴伐利亚州，农业扮演着重要角色，农民组织拥有强大发言权。这位基社盟政治家表示，他怀疑，联邦新农业部长的设想会是德国农业的正确“愿景”。

肉价

德国食品协会总经理明霍夫（Christoph Minhoff）指出，没人再想买受折磨动物的肉，相关的目标早已确定，但问题是，谁来买单——它要花很多钱。该协会是德国食品业的牵头组织。



成本论点自有道理。 “农业未来委员会”2021年7月提交的最终报告证实了这一点。来自农业、商业和消费者、环境、动物福利和科学领域的 31 位委员不仅预示了厄兹德米尔计划的总方向：减少肉类消费，更有效保护气候，而且还得出以下结论：未来，消费者在柜台上购买一公斤牛肉的费用将是现在的５到６倍，即从现在的平均13 欧元升至 80 欧元以上。



委员会指出，为补偿避免环境污染和生物多样性的损失而投入的成本，农业品价格就必须如此上升，例如，奶制品价格就该是现有水平的２到４倍。

生态与社会正义

然后，还有社会角度。社民党籍总理为首的现届中左翼政府无法忽视食品价格上涨会带来问题这一事实，对低收入者而言，更其如此。

根据联邦统计局提供的数字，2019 年，总人口8100万的德国，有 700 万人享受“基本社会保障福利”待遇，现在，依靠国家资助的人几乎占国民总数的十分之一。福利组织要求，如果食品价格价格，国家必须给予较不富裕者提供价格补贴。



新农业部长厄兹德米尔只谈食品价格该增加，这令人遗憾。他本应同时关注生态和社会正义问题。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 德国农民”受够了！“ 绿色食品周本是讲好德国农民故事的大舞台。周六，正值这个年度博览会期间，大约27000名农民浩浩荡荡将拖拉机开进京城柏林，举行抗议。本次活动的联合组织者提出的口号是”我们受够了！“

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 告诉他们，我们需要钱！ 农民的要求很直接，很具体。他们高举欧元货币，向欧盟委员会新当选主席冯德莱恩（von der Leine）要求给予更多的农业补贴。”绿色食品周“期间，大约70个国家的农业负责人在柏林聚会，参加德国联邦农业部长克罗科纳（Julia Klöckner）主持的研讨会。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 动物的福祉与你相关 动物保护组织也参加了抗议。对他们而言，动物的福祉跟你我相关，国家政策不可对此漠视。因此，他们要求德国政府制定新的农业政策，不仅保护动物，同时为保证人类自身的健康，限制农药的使用量。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 农民的前途在哪里？ 150辆拖拉机组成的车队正在通过勃兰登堡门。抗议的农民指责政府"不顾农民的死活"，”对农村的衰落毫不在乎“。有数字显示，自2005年以来，德国超过13万个小农企业被迫关闭。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 农民填饱你的肚子 农民的示威活动遍布全德国，图上是纽伦堡农民在示威时堵住了一条公路。他们举出的抗议标语显示：”是农民填饱了你的肚子！“ ”没有农民，就没有食品，没有未来！“

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 学习法国农民好榜样 怎样做到食品质量更高、价格更为廉价，同时生产过程又不破坏环境？德国联邦环境部长舒尔策（Svenja Schulze）认为，欧盟的补贴政策是解决这对矛盾的关键。而布鲁塞尔对这个问题并不陌生，2009年牛奶价格降低时，法国奶农来到欧盟总部前，上演了让欧盟官僚永生难忘的这一幕。 作者: Wesley Rahn



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