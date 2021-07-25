 德国文艺复兴巨匠丢勒的旅程传奇 | 文化经纬 | DW | 25.07.2021

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文化经纬

德国文艺复兴巨匠丢勒的旅程传奇

2021年是阿尔布雷希特·丢勒诞辰550周年。他在世时已声名远扬。德国亚琛市将为他举办一场非常特别的展览。

丢勒自画像创作于1500年

丢勒自画像创作于1500年

（德国之声中文网）阿尔布雷希特·丢勒是德国最重要的艺术家之一，画作《天启四骑士》被誉为艺术史上的杰作。

丢勒生于1471年，1528年逝世。他所生活的时期正值中世纪末到现代早期：社会正发生剧烈变革，教会和宗教影响力减弱，个人价值越来越得到彰显。这也反映在艺术中。无论文学建筑，还是绘画雕塑，到处都是崭新的人的形象，而丢勒的作品正是这一伟大变化的见证。

Hase in der Kunst

丢勒名作《年轻的野兔》


旅行激发灵感


丢勒的家乡纽伦堡在其生前就是一个经济文化中心，为这位木刻和铜版雕刻大师早早成名提供了便利条件。另一个原因是艺术市场的迅速变化。靠着皇帝给的津贴和在法兰克福展会等地出售画作，丢勒取得了经济上成功。因此，他迅速崛起，生前就成为欧洲艺术界的超级明星。

Pressebilder Ausstellung Dürer war hier Aachen | Adam und Eva

丢勒油画《亚当和夏娃》


丢勒成当过金匠学徒，这一经历帮助他掌握了加工金属表面的出色手艺，为其铜版画创作奠定了基础。他的木刻和铜版画被大量印制，畅销德国和整个欧洲，令其声名远扬。其所有作品上都有他的签名。这是质量的标志，也是早期的版权表达方式，尽管当时还没有这样的概念。

丢勒最大的爱好是旅行，在旅行中寻找作品主题。从莱茵河上游到意大利和荷兰，他不断拜访艺术家和学者，并在旅行日记里记录了在莱茵兰和当时的荷兰逗留的经历。这本日记一直保存到今天。丢勒诞辰550周年之际，亚琛的博物馆苏尔孟德—路德维希博物馆因此专门举办了一个特别展览，题为 "丢勒在这里。一段旅程德传奇"。

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