德国数字化部：5G网不事先排除特定制造商

（德国之声中文网）德国交通与数字化部部长维辛是自民党籍。该党恰恰在上周六（4月22日）作出决议，认为应禁止华为这样可能受到专制政权影响的企业参加5G网络等数字化基础设施的扩建。由此，维辛所在的部委立场表态与自民党颇有出入。自民党、社民党和绿党是德国联合执政的三个政党。

德国内政部此前已表示，对包括已经建设的5G网络元件进行安全核查。如果核查结果认为有必要，那么，电信供应商有可能必须对元件进行更换。

德国内政部长费泽尔（社民党）4月中旬表示，识别风险、排除危险、避免依赖是三个优先要点。3月初，内政部一名发言人曾表示，包括华为、中兴在内的制造商元件都将受到核查，看是否需将其排除在5G网络之外。该核查也包括已经建设的5G网络元件。但该发言人同时称，核查并非仅针对特定供应商。

据《商报》报道，德意志铁路也是交通与数字化部长维辛管辖的领域。德铁在建设一个内部IT网络以及一个协调轨道交通的通讯系统时，使用了华为的元件。德国交通与数字化部就此表示，德铁的内部网络不属于公共网络，因此没有向内政部上报的义务。但德铁仍与联邦铁路局及网络安全局保持密切交流。

今年3月22日，德国政府一名发言人表示，将在进行核查之后再决定，是否将特定制造商的元件排除在5G网络之外。这名发言人也强调，由内政部进行的元件核查并非针对特定制造商。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

（商报、路透社、法新社）

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