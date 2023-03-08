 德国数字化部：5G网不事先排除特定制造商 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国数字化部：5G网不事先排除特定制造商

据德国《商报》周二报道，德国交通与数字化部一名发言人表示，不会从一开始就将个别的制造商排除在外。与此同时，对于不值得信赖的制造商也会采取有效措施防范安全风险。也就是说，“会针对元件、而不是制造商进行个案审核”。

Digitalisierung Deutschland (Symbolbild)

（德国之声中文网）德国交通与数字化部部长维辛是自民党籍。该党恰恰在上周六（4月22日）作出决议，认为应禁止华为这样可能受到专制政权影响的企业参加5G网络等数字化基础设施的扩建。由此，维辛所在的部委立场表态与自民党颇有出入。自民党、社民党和绿党是德国联合执政的三个政党。

德国内政部此前已表示，对包括已经建设的5G网络元件进行安全核查。如果核查结果认为有必要，那么，电信供应商有可能必须对元件进行更换。

德国内政部长费泽尔（社民党）4月中旬表示，识别风险、排除危险、避免依赖是三个优先要点。3月初，内政部一名发言人曾表示，包括华为、中兴在内的制造商元件都将受到核查，看是否需将其排除在5G网络之外。该核查也包括已经建设的5G网络元件。但该发言人同时称，核查并非仅针对特定供应商。

Deutschland Düsseldorf | Zentrale von Huawei Deutschland

德国政府：安全核查不针对特定供应商

据《商报》报道，德意志铁路也是交通与数字化部长维辛管辖的领域。德铁在建设一个内部IT网络以及一个协调轨道交通的通讯系统时，使用了华为的元件。德国交通与数字化部就此表示，德铁的内部网络不属于公共网络，因此没有向内政部上报的义务。但德铁仍与联邦铁路局及网络安全局保持密切交流。

今年3月22日，德国政府一名发言人表示，将在进行核查之后再决定，是否将特定制造商的元件排除在5G网络之外。这名发言人也强调，由内政部进行的元件核查并非针对特定制造商。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

（商报、路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究


 

相关内容

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

德国即将禁用华为、中兴5G设备？ 08.03.2023

德国政府消息人士称，出于安全考量，柏林计划禁止电信运营商在5G网络中使用中国公司华为和中兴制造的某些组件。据德媒报道，潜在禁令可能最早今年夏天实施。北京则表示“坚决反对将企业投资经营政治化”。

Das Logo der Deutsche Telekom AG an einem Verwaltungssitz des Telekommunikation-Anbieters. Im Hintergrund der Fernsehturm Colonius, ebenfalls mit Telekom-Logo. Der Bonner Konzern ermöglicht laut eigenen Angaben inzwischen 92 Prozent der Haushalte die Versorgung mit 5G. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 16.10.2022

德国政府拟禁用华为5G技术 中国使馆：损人不利己 08.03.2023

德国多家媒体报道称，柏林计划禁止在德国使用华为的5G设备及部件。这被认为是政府调整产业技术政策的一个步骤，旨在减少对中国企业的依赖和安全风险。

28.02.2022+++ A logo sits illuminated outside the Huawei booth at the SK telecom booth on day 1 of the GSMA Mobile World Congress on February 28, 2022 in Barcelona, Spain. The annual Mobile World Congress hosts some of the world's largest communications companies, with many unveiling their latest phones and wearables gadgets like foldable screens. (Photo by David Ramos/Getty Images)

去不去华为，德国国内怎么看？ 08.03.2023

德国政府有意在5G网络建设中去除包括华为在内的中国供应商提供的部件，联邦议员普遍对此表示认可。截至目前，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国科技类专业媒体分析认为，电信网络“去中国化”可能会引发连锁效应。

广告

评论分析

习近平在2023年3月出访俄罗斯

客座评论：中共的外交兴奋时期已见顶

自间谍气球事件后，北京调整了其外交策略，出现一个外交兴奋期，各国高管纷纷前往中国，北京政府在国际舞台上也活跃异常。现在大概是评估习近平外交“剧烈运动”后的产生的效果的时候了。