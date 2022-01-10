德国：数千人走上街头 抗议政府防疫措施

（德国之声中文网）此次全德多个城市出现抗议浪潮之际，正值德国新冠感染率又创下最高记录的时候。罗伯特科赫研究所发布的最新数据显示，德国过去七天以来十万人新增病例为497.1，已经超过去年11月29日485.1的最高记录。

包括意大利、奥地利和法国在内的其他欧洲国家周六也都出现了抗议活动，示威者反对政府实施疫苗接种义务的计划。前不久，意大利政府收紧了防疫措施，并引入了五十岁以上人群必须接种新冠疫苗的义务。奥地利议会则计划在下周就实施接种疫苗义务进行表决。法国议会则正在讨论是否应制定针对未接种疫苗者的严厉法规。

哪些城市发生了大规模抗议？

来自警方的消息称，共有大约七千人参加了本周六杜塞尔多夫举行的抗议疫苗接种义务集会。据称集会活动基本在和平氛围中举行。

汉堡也有大约三千人参加了反对政府防疫措施和接种疫苗义务的抗议集会。此前，有关部门曾以集会容易造成奥密克戎病毒扩散为由，拒绝了集会申请。集会组织者则立即提出紧急禁制令申请，要求法庭驳回集会禁令，但当地行政法庭也驳回了这一申请。

警方称，大多数示威者都没有佩戴口罩。而与此同时，据媒体报道，汉堡也有大约2900人举行集会，对阴谋论者和疫苗反对者表示不满，本次集会的主题是"要团结和启蒙，不要阴谋论"。

位于巴符州的弗莱堡也举行了类似的抗议集会。警方称，当地有大约2500人参加了反对阴谋论的抗议集会，与此同时，该市也有大约6000人举行了抗议政府防疫措施的集会。

北德意志电台援引警方的消息报道称，在北部的什未林和弗伦斯堡也出现了有数百人参加的反防疫措施集会。

德国政府希望实施疫苗接种义务

随着奥密克戎变异毒株的迅速蔓延，德国正在面临来势凶猛的第五波疫情。德国政府希望，在一月底前实现80%的接种率。目前德国已有70%以上人口完成了两针疫苗的接种，大约45%的人口已接受了加强针注射。

前不久，德国总理肖尔茨在联邦议院发表讲话时，再度重申了对成年人实施疫苗接种义务的立场。

民调显示，大多数德国民众支持引入疫苗接种义务，但少数民众则对此持坚决反对的态度。

卫生部长劳特巴赫也是疫苗接种义务的坚定支持者。他一再重申，为了遏制病毒的快速传播，应在实施疫苗接种义务的同时，也进行社交限制。

德国最新实施的防疫政策中，包括对餐厅和酒吧的限制性规定。顾客必须出示新冠检测阴性报告或加强针接种证明，方可进入餐厅和酒吧。

(德新社，美联社，法新社，路透社）

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