德国数千人纪念卢森堡和李卜克内西被害100周年

这两位社会主义运动领袖于100年前在柏林遭到谋杀。周日，德国首都有包括左翼政治家在内的数千人参加了纪念卢森堡和李卜克内西的活动。
（德国之声中文网）德国左翼党的领导人发起并参加了纪念罗莎·卢森堡和李卜克内西遇害100周年的活动。该党议会党团主席瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）和巴尔驰（Dietmar Bartsch）以及党主席吉平（Katja Kipping）和李辛格（Bernd Riexinger ）分别在死者的墓地前献了花圈。
本次活动的发言人称，参加者达数千人。柏林市当日还有另一场相似的游行纪念活动，警方告知，也有数千名人士参与。组织者呼吁"为和平和国际团结而举行示威，反对剥削，反对削弱民主权利，抵制法西斯抬头。"
早在东西德分治时代，东德就将每年1月第二个星期天定为罗森堡和李卜克内西的纪念日。他们二人于1919年1月15日被反动的民兵性质的"自由军团"（Freikorps）残忍杀害。德国联邦反省社会统一党独裁专制基金会曾要求人们，以"客观公正并具批评性态度"对待这"两名具有象征性的革命人物"。
第一次世界大战结束后，帝制被推翻，暴力日益横行，德国深陷严重的危机，社会发生急剧动荡。罗莎·卢森堡和卡尔·李卜克内西遇害两周前创立了德国共产党。当时，德国社会民主党主导着魏玛共和国，主张同"自由军团"进行合作，从而恢复社会公共秩序。
李鱼/雨涵（法新社、德新社）