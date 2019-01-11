德国数千人纪念卢森堡和李卜克内西被害100周年

（德国之声中文网）德国左翼党的领导人发起并参加了纪念罗莎·卢森堡和李卜克内西遇害100周年的活动。该党议会党团主席瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）和巴尔驰（Dietmar Bartsch）以及党主席吉平（Katja Kipping）和李辛格（Bernd Riexinger ）分别在死者的墓地前献了花圈。

本次活动的发言人称，参加者达数千人。柏林市当日还有另一场相似的游行纪念活动，警方告知，也有数千名人士参与。组织者呼吁"为和平和国际团结而举行示威，反对剥削，反对削弱民主权利，抵制法西斯抬头。"

早在东西德分治时代，东德就将每年1月第二个星期天定为罗森堡和李卜克内西的纪念日。他们二人于1919年1月15日被反动的民兵性质的"自由军团"（Freikorps）残忍杀害。德国联邦反省社会统一党独裁专制基金会曾要求人们，以"客观公正并具批评性态度"对待这"两名具有象征性的革命人物"。

第一次世界大战结束后，帝制被推翻，暴力日益横行，德国深陷严重的危机，社会发生急剧动荡。罗莎·卢森堡和卡尔·李卜克内西遇害两周前创立了德国共产党。当时，德国社会民主党主导着魏玛共和国，主张同"自由军团"进行合作，从而恢复社会公共秩序。

李鱼/雨涵（法新社、德新社）