德国教堂里为何有希特勒图像

（德国之声中文网）被称为开普勒城的魏尔市位于位于德国西南部，人口近 2万。距德国著名天文学家和数学家的开普勒纪念馆不远处，是圣彼得和圣保罗天主教堂。格鲁伯 (Anton Gruber)在此任神父已11 年。他表示，"我们有很多参观者……有些人知道有这么一扇窗户；有些人是第一次看到它，会说：'哦，是的，从特征上可以看出是希特勒。' 大多数人对它感兴趣。"

作为邪恶化身的希特勒

该彩绘窗户可溯源至 1939/40 年，是一更大的彩绘玻璃窗的一部分，由9块描绘耶稣生平场景的面板组成。在这块窗绘上，艺术家胡贝尔（ JoKarl Huber ）让身着黄色连衣裙的魔鬼明显有着希特勒的五官。黄色寓意嫉妒和占有。

格鲁伯神父指出，多数参观者赞同把独裁者描绘成邪恶的化身，认为它挺实在。不过，艺术家本人没有对该作品留下具体评论，所以，观者只能假设他的确是把希特勒表现为当代诱惑者及恶魔。该作品创作于纳粹政权鼎盛的1939 年。

格鲁伯神父告诉说，"艺术家胡贝尔被禁止工作， 1936 年被纳粹定义为所谓的堕落艺术家。他在神父奥古斯特·乌尔 (August Uhl) 那里得到庇护。"，乌尔神父在布道时曾公开反对纳粹政权，这就是何以盖世太保常光顾他家的原因。

有争议艺术品及其来源

历史学家和作家库德纳（ Michael Kuderna ）认为，毫无疑问，"这扇教堂窗户是反对国家社会主义及其头目的明确而勇敢的声明"。

库德纳的专著于 2021 年出版

在其最新著作《越境：一位德法建筑师、他的杰作和教堂内的希特勒图像》（ Grenzüberschreitungen: Ein deutsch-französischer Architekt, sein Meisterwerk und Hitler-Bilder in Kirchen ）中，库德纳叙述了法国瓦斯珀维勒（ Vasperviller ）一教堂的历史，并也讲述了其它教堂里的希特勒图像。

库德纳教授指出，"战后，教堂里的希特勒图像不再和 1945 年之前那样成问题，人们不再害怕受报复。" 在1945 年后创作的图像那里，有一点很明显：希特勒主要被描绘成是一个折磨者或恶魔，一个在地狱里受煎烤的恶魔。他表示，"随着时间的推移，距离战争和独裁统治时代越来越远，形象发生变化，希特勒也越来越多地被赋予其它特征，且更有距离感，以至漫画化。"

20 年前， 库德纳参观瓦斯珀维勒教堂，开始了他的相关研究。与魏尔市教堂不同，该教堂内的希特勒图像创作于 1945 年后。描绘旧约圣经中的一个故事。艺术家居特迈尔 （Gabriele Kütemeyer ） 让其中一偶像有一张希特勒的脸。

库德纳共发现了 14 幅明显描绘希特勒的作品。其中一幅显示希特勒和兴登堡在一起的图像，1945 年后被去除。库德纳指出， "围绕这些图像的争论后来才出现。战后初期，各色人等都不爱谈论它们，一旦在图像中见出希特勒，人们就感觉尴尬，一些图像或者被悄悄藏起来，或者很快就遭破坏。"

困难的清理

这位历史学家提及了慕尼黑的一个例子："一画家将希特勒描绘成折磨者。不久，该图像被人泼了墨。此后，它被一道栅栏隔开，由此实际上从讨论和辩论中消失了。同一位画家在兰茨胡特（ Landshut ）创作了一幅更轰动的图像：展示希特勒、戈培尔和戈林折磨圣卡斯图卢斯（ Kastulus ）的彩绘窗户图。围绕该作品，多年里议论纷纷。"

战后，美国人最初要求去除该图像。直到了解画家至战争末期始终是一名抵抗战士，他们的态度才发生转变。库德纳教授指出， "其实，此类经验告诉我们，不应让这些图像消失，而应用它们来帮助清理历史，即使这很困难，因为，未清理的事情还有很多。直到今天。"

格鲁伯神父也希望围绕此类图像展开公开、坦率的讨论。他表示， "纳粹时期创作的这些图像是当代历史的证据。为什么我不能让阿道夫·希特勒出现在教堂？人们应将之视为一项艺术表达原则。作为神父，对我来说，教堂该始终鲜活，应有来自各时代的艺术品，不能仅是一个向后看的博物馆。这一点非常重要。"

2018 年，格鲁伯神父的教堂里有了影射希特勒的最新图像。在三圣王祭坛的翅膀背面，耶稣基督以丑角形象出现，身后是一群知名度高低不等的弄臣--特朗普为首在前，希特勒靠后。在此，艺术家格洛斯（ Dieter Groß ）混合使用了叙事、插图和卡通艺术手法。格鲁伯神父表示， "你当然不能对这样的场景轻描淡写。该回答这一问题：我如何在所有其他人之外，径直把希特勒处理成一个小丑？在作为神父的我看来，重要的是吸引人们注视该图像，并做思考。"

对库德纳来说，这一希特勒图像是他在整个研究过程中所见过的最奇特的一个。他表示： "它虽诙谐，好看，但作为观者，你该有自己的想法。我至今都在思考这一问题：这是否还算合法，如此描绘，最终是否在淡化处理希特勒。"格鲁伯神父则把阐释和争论权留给教堂的访问者们。

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