德国效率高？事实却是……

气球警醒德国？宪法保护局称中国在德间谍行动增多

关于中国“侦察气球”飞进美国领空的风波尚未平息，德国方面又发出针对北京间谍行动的新指控。联邦宪法保护局局长在接受德媒采访时说，中方在德国的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域。