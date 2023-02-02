 德国效率高？事实却是…… | 非常德国 | DW | 12.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国

德国效率高？事实却是……

一提到德国，你是不是立刻会联想到「守时」和「高效」这样的关键词？其实，作为欧洲最大经济体，德国企业仍然在使用传真收发文件，连网速也比很多其它国家都慢。有亲身经历的快来评论区一起吐槽！

多媒体中心更多内容

01.02.2023 *** German Defense Minister Boris Pistorius, right, sits on a Leopard 2 tank at the Bundeswehr tank battalion 203 at the Field Marshal Rommel Barracks in Augustdorf, Germany, Wednesday, Feb. 1, 2023. After the government's decision to deliver fourteen Leopard 2 tanks to Ukraine, the capabilities of the Leopard 2A6 main battle tank are shown at a presentation in Augustdorf. (AP Photo/Martin Meissner)

买买买！德防长访坦克营   促订购新豹式坦克 02.02.2023

中国斥资约10亿欧元收购丹麦集装箱制造商马士基集团的计划，因为反垄断部门的反对最终告吹。几个月前，中资入股汉堡港争议最终以缩水版方案完成入股。面对中国投资，欧洲该如何应对？

面对中国投资，欧洲该如何应对？ 04.02.2023

德国军队不堪一击？

德国军队不堪一击？ 02.02.2023

德国总理肖尔茨到访巴西，此次南美之旅他还访问了阿根廷和智利。与巴西总统卢拉会晤后两人召开了记者会。肖尔茨对巴西重返国际舞台感到高兴。卢拉表示俄乌战争也是这次两人讨论的一个重点，他呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用，也强调巴西不会偏袒任何一方。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！ 31.01.2023

更多内容来自 每日播客(视频)

Münzen populärer Kryptowährungen wie Ripple, Bitcoin und Ethereum. Foto vom 18. April 2021.

你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？ 11.02.2023

北京将如何解决台湾问题

北京将如何解决台湾问题 10.02.2023

+++Amsterdam, 5.2.23+++ Girl with a Pearl Earring, 1664–67, oil on canvas.

史上最大规模维梅尔画展在荷兰开幕 10.02.2023

人类不能没有食物，在许多国家吃得饱是一项基本权利。但全球饥饿人口还是有8亿人，与此同时许多人又吃得太多，造成肥胖或超重。不过这两个群体都有一个共同点，他们常常吃错东西，营养并不足够。如何吃的好。吃的健康呢？

吃的饱也要吃的对！  怎样吃才能营养又健康  06.02.2023

相关文章

Die chinesische Fahne weht vor der Botschaft der Volksrepublik China in Berlin: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

气球警醒德国？宪法保护局称中国在德间谍行动增多 11.02.2023

关于中国“侦察气球”飞进美国领空的风波尚未平息，德国方面又发出针对北京间谍行动的新指控。联邦宪法保护局局长在接受德媒采访时说，中方在德国的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域。

ARCHIV - 06.07.2018, China, Qingdao: Ein Lkw befördert einen Container der China Shipping Container Lines im Hafen von Qingdao. Die Deutsche Handelskammer in China stellt am 12.11.2019 eine Umfrage zum Geschäftsklima vor. Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德国经济对中国呈现前所未有的高度依赖 10.02.2023

德国从中国购买的商品越来越多，但是德国对中国的出口却增长缓慢。德国经济研究所（IW）认为这是一种危险的发展趋势，“一旦台海出现军事冲突，德国经济就容易受到敲诈”。

27.09.2022 *** Gas bubbles from the Nord Stream 2 leak reaching surface of the Baltic Sea in the area shows disturbance of well over one kilometre diameter near Bornholm, Denmark, September 27, 2022. Danish Defence Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

炸毁"北溪"是美国人干的？中情局坚决否认 09.02.2023

知名调查记者赫什（Seymour Hersh）发表了有关去年九月北溪二号输气管道被炸事件应由美国海军负责的报道后，美国政府驳斥了这一说法。

Leopard-Panzer aus dänischen Beständen stehen am Dienstag (12.10.2010) in Flensburg in einer Produktionshalle in der die Firma Danfoss ihre Lager- und Produktionsstätten hatte. Dicht an dicht stehen die Kolosse vom Typ _Leopard 1 A5_ und täglich kommen zwei neue hinzu. 99 Panzer kaufte die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) insgesamt aus dänischem Bestand. Foto; Constanze Emde dpa/lno (zu dpa-Korr: Flensburger Firma will 99 dänische Panzer «versilbern» vom 15.10.2010) ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德政府追加提供乌克兰豹1主战坦克 07.02.2023

据商业新闻网站“商业内幕”报道，德国政府将再向乌克兰提供187辆豹1主站坦克，但目前维修保养这些坦克的资金尚无着落，而且这些坦克最早要等到夏天才能交付使用。