德国效率高？事实却是……

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一提到德国，你是不是立刻会联想到「守时」和「高效」这样的关键词？其实，作为欧洲最大经济体，德国企业仍然在使用传真收发文件，连网速也比很多其它国家都慢。有亲身经历的快来评论区一起吐槽！
关于中国“侦察气球”飞进美国领空的风波尚未平息，德国方面又发出针对北京间谍行动的新指控。联邦宪法保护局局长在接受德媒采访时说，中方在德国的间谍行动重点已经从过去的经济领域扩展到了政治领域。
德国从中国购买的商品越来越多，但是德国对中国的出口却增长缓慢。德国经济研究所（IW）认为这是一种危险的发展趋势，“一旦台海出现军事冲突，德国经济就容易受到敲诈”。
知名调查记者赫什（Seymour Hersh）发表了有关去年九月北溪二号输气管道被炸事件应由美国海军负责的报道后，美国政府驳斥了这一说法。
据商业新闻网站“商业内幕”报道，德国政府将再向乌克兰提供187辆豹1主站坦克，但目前维修保养这些坦克的资金尚无着落，而且这些坦克最早要等到夏天才能交付使用。
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