德国政界看美国大选：“美国优先”不会动摇

（德国之声中文网）对于2020年美国总统大选走向，德国政治圈变得更小心翼翼。一名德国外交官对路透社表示，2016年许多人过早预测希拉里胜选并嘲笑特朗普，未料结果却跌破众人眼镜，特朗普就职后更与德国成为政治对手。如今德国政坛中几乎没有人敢断言谁能胜选。

在各种民意调查中，特朗普执政四年对于跨大西洋关系造成的影响显而易见：慕尼黑安全会议委托福尔萨(Forsa)民意研究所作出的调查显示，69%的德国民众认为，德国政治圈对美国的态度趋于谨慎。

与此同时，多数人认为，无论未来是谁入主白宫，事态都将与过去不同。德国外交部“跨大西洋合作协调专员”彼得·拜尔（Peter Beyer）表示：“不管是特朗普或拜登当选：外界对于德国发挥政治领导力的期望都非常高。”

联邦政府内部少有人认为，特朗普在胜选后将会与欧洲和德国紧密合作。但联盟党议会党团外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt）建议，一旦特朗普再次当选，应该尝试让双边关系重新开始，联邦政府应该与特朗普就贸易、气候、非洲、中国和北约问题展开对话。





寄希望于拜登

不少政治家及外交官员认为，若民主党候选人拜登胜出，德国所需要肩负的责任将更大。拜尔预测，届时拜登必须先处理美国内政上的撕裂，难以兼顾国际问题，所以其他国家将会把目光转投德国。他指出，默克尔还有一年任期，在此期间将会“受到高度期望”。

哈特则表示，若拜登当选“我们将可以再次理性处理问题”。德国政府也期望，擅长多边关系的拜登若执政，未来将能更容易地处理国际问题。哈特认为，拜登可能再次承认《巴黎气候协议》甚至撤回特朗普对欧盟征收的惩罚性关税。但德国政治界也确信，届时拜登将会要求欧洲作出回报。“许多美国人认为，他们在过去几十年间从世界得到的远低于他们的付出。” 哈特表示，拜登的优势在于，他的支持者不期望他与欧洲走冲突路线，拜登甚至可以考虑同欧洲结盟对抗中国。

但自民党外交政策发言人基尔-萨莱（Bijan Djir-Sarai）警告称，欧洲不应有错误期待。“‘美国优先’的策略将持续，美国的外交政策会继续由利益主导。”他认为，德国未来必须对自身安全加强投资，同时承担更多责任；下任美国总统的注意力将更集中于中国及东亚。“北溪二号、伊朗和协议或贸易问题等立场差异依旧会存在。”

绿党联邦议院外交政策发言人努里普尔（Omid Nouripour）也指出，欧洲必须在各个层面上自己站稳脚跟，无论下任美国总统是谁，都不因白宫的动荡手足无措。

张筠青/洪沙（路透社）

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