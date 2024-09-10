德国政界激辩移民政策 内政部长下令全面临时边境检查

德国内政部长周一宣布，将在德国所有边境实施最初为期六个月的临时检查，以减少非法入境人数。特别是近来发生的几起暴力事件，令有关非法移民的辩论加剧。但经济界也提出，欧盟内边境自由受限，将影响贸易与物流。

（德国之声中文网）本周一（9月9日），德国内政部长费泽尔（社民党）发布指令，在德国所有边境实施临时检查，以进一步减少非法入境的人数。额外的检查措施将自9月16日起开始，最初时限六个月。

内政部给出的理由是，除限制非法移民外，也是为了保护内部安全，防范当下极端伊斯兰恐怖主义以及跨境犯罪的威胁。"我们尽全力保护我国民众"，费泽尔说。

上周，德国政府与在野党联盟党团（基民盟、基社盟）以及各州代表会晤。三党联盟政府（社民党、绿党、自民党）在移民问题上正面临压力。

内政部表示，还制定出"符合欧洲法律的有效模式"，逐回非法入境者。费泽尔表示，已告知联盟党团这一模式，并提出可与联盟党团不公开磋商。

但联盟党最初并未同意这一对话。联盟党团主席默尔茨称，联合政府传出自相矛盾的说法。他强调，必须在德国边境全面逐出非法入境者。

肖尔茨任总理的德国联合政府在移民问题上受到更大压力，图为他与在野党联盟党主席默尔茨谈话 图像来源: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

在边境将非法入境人员逐回--实施难

然而，目前德国在边境拒绝入境者，仅在特定情况下：如果一个人此前已被禁止入境，或者并不申请避难。同时，也只有实施边境检查，才能将非法入境者逐回。

德国内政部称，自去年10月，已逐回3万余人。2023年10月中旬，内政部长费泽尔下令在德国与波兰、捷克和瑞士边境，实施固定检查。在德国与奥地利边界，因非法移民缘故，已自2015年9月实施固定检查。而新增的检查则涉及德国与法国、丹麦、比利时、荷兰、卢森堡边界。

费泽尔并未透露逐回非法入境者提议的具体详情。她表示，希望首先与联盟党商谈。

过去，政界对此提出过不同的构想，比如所有没有证件的外国人、或者已在另一国申请避难的人被逐回。

而奥地利保守派的内政部长卡纳（Gerhard Karner）则向德国《图片报》和《法兰克福汇报》表示，奥地利不会接受任何从德国被逐回的人，"没有任何余地"。卡纳称，德国尽管有权拒绝由另一个欧盟国家负责避难申请的人员入境，但这需要正式的程序和相关成员国的同意。卡纳称，在欧盟内部边境检查中拒绝人员入境是不允许的。奥地利本国在三周后面临议会选举。

联盟党团内的基社盟主席多布林特则呼吁奥地利自身也应当开始在起边境实施检查，拒绝非法移民入境。

暴力事件影响相关讨论

围绕非法移民、驱逐的辩论也因多起暴力事件而加强。8月，德国索林根市一名极端伊斯兰嫌疑人在该市一个庆祝活动上持刀杀死三人、伤及另外八人。这名26岁的叙利亚男子正在关押审查。此前5月，曼海姆市一名阿富汗人持刀伤害对五名伊斯兰批评者以及一名警察，这名警察身亡。

德国绿党籍外长贝尔博克则表示，现在不应受愚弄，认为民族国家单独行动能更好地解决欧洲的问题。该党主席努力普尔（Omid Nouripour）则表示，绿党有谈判余地，但相关建议必须合法、可行、有效。"我们不想制造口号，而是解决方案。"

自民党秘书长德吉尔-萨拉伊（Bijan Djir-Sarai）则表示，不久前德国用飞机将刑事罪犯遣返阿富汗，就显示出：如果有政治意愿，就有解决方案。

边境检查——经济界担心物流受扰 图像来源: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

经济界：欧盟内部边界自由是贸易基础

德国经济界则对扩大边境检查的计划提出批评。批发外贸联合会（BGA）会长扬杜拉（Dirk Jandura）周二向《商报》表示："德国政府目前宣布的对人员自由进出的限制，对经济界、特别是批发与外贸意味着延迟以及相应的成本上升。这扰乱物流，并导致供应链混乱。"

扬杜拉表示，可以理解因移民政策采取限制措施，"对我们来说，这些措施的分寸很重要。"此外，该联合会还希望政府能更早沟通相关信息。

德国物流业联合会DSLV强调，欧洲的生产、贸易和物流过程"以不同国家之间自由的商品流动为基础，这也必须继续受到欧盟法律的保护"。该联合会负责人胡斯特（Frank Huster）向《商报》表示，道路管制检查当然可能延误许多货运卡车过境。

（德新社、法新社）

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