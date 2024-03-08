 德国政界呼吁对华为采取强硬措施 | 德国新闻 | DW | 08.03.2024

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德国新闻

德国政界呼吁对华为采取强硬措施

德国空军高层会议遭俄罗斯窃听的事件发生后，关于加强网络安全的呼声也越来越高。一些政治家要求政府尽快从德国无线通讯网络中拆除华为设备。

Spanien, Barcelona | Huawei auf dem Mobile World Congress 2023

（德国之声中文网）窃听门事件发生后，红黄绿联合政府以及反对党基民盟的一些政治家，要求在5G网建设中对华为采取果断措施。

德国经济部绿党籍议院国务秘书勃兰特内尔（Franziska Brantner）上周五对《南德意志报》表示："随着网络攻击的日益加剧，我们越来越意识到，拥有一个安全的数码设施是何等的重要。我们等待的时间越长，受到攻击的可能性就越大。有鉴于此，政府必须尽快就华为等供货商做出决策，避免我们的5G网受到专制政权的影响。"

社民党议会党团代表团内政问题发言人哈特曼（Sebastian Hartmann）也表示，德国亟待就替换5G网中的华为敏感元件制定出系统性战略，以降低结构性依赖的风险。

德国内政部：移动网络运营商需要在2025年底前拆除核心设备中的华为和中兴组件。

德国内政部：移动网络运营商需要在2025年底前拆除核心设备中的华为和中兴组件。

绿党方面也在联邦议院中呼吁尽快采取措施。绿党议院党团代表团副主席封·诺茨（Konstantin von Notz）表示："鉴于受到攻击的威胁与日俱增，我们不能再耽搁下去了。我们的安全部门已经就此发出了一致而明确的警报。"封·诺茨同时也是联邦议院情报部门监控委员会的主席，他说："我们期望总理府能够在几个月前所达成协议的基础之上，尽快做出决定。"

禁止华为和中兴

基民盟基社盟议会党团代表团副主席林德霍尔茨（Andrea Lindholz）发出呼吁称："总理必须采取行动了。" 她同时还表示，必要情况下，企业也应将安全利益置于经济利益之上。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

社民党人费瑟（Nancy Faeser）领导下的德国内政部于去年九月就已做出决定，采取激进措施将华为和中兴排除出德国无线网络。德国电信、沃达丰以及O2等德国三大移动网络运营商需要在2025年底前拆除核心设备中的华为和中兴组件。2026年，德国以柏林为主的大城市中的移动网络将尽可能做到没有中国组件。

不过，自民党籍数码及交通部长维辛（Volker Wissing）则对上述计划持反对意见。数码部发言人此前对《南德意志报》表示："在5G网的建设中，已经依据德国通信法采取了最为严格的安全措施。"

（世界报，南德意志报）

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