德国政界呼吁大众效法巴斯夫撤出新疆

（德国之声中文网）德国执政的社民党（SPD）、绿党（die Grünen）和自民党（FDP）政治家在接受媒体采访时，对巴斯夫撤出在新疆投资的决定，以及德国企业在中国的道义责任做出表态。

联邦议院人权和人道援助委员会主席、自民党议员阿尔特（Renata Alt）对周一出版的《每日镜报》表示：”对于西方企业的经济活动来说，新疆必须成为一个禁区（No-Go），对大众汽车也是如此。”

巴斯夫集团上周五（2月9日）宣布，将从位于新疆的两家合资企业中撤出股份。此前，巴斯夫在新疆的当地合资伙伴遭到人权组织的指控，其员工被疑直接参与打压少数民族的行动。

阿尔特对巴斯夫撤资的决定表示欢迎，称之传达了一个明确的信号：“涉及人权，不允许我们做出肮脏的妥协。”她还补充说，“长年以来，中国政府一直在对西方企业施压，促使其在新疆投资设厂，并以这种方式让中国蔑视人权的政策和对维吾尔人的压迫成为被人接受的常态。”

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“与侵犯人权者同流合污”

绿党的欧洲议会议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer，又译包瑞翰）认为巴斯夫撤出新疆的决定其实“早该做出了”。他在上周接受德国之声采访时说：“没有一家德国企业应该通过其在新疆的存在，对侵犯维吾尔人和其他少数族群人权的暴政赋予更多合法性。”

他也对大众汽车进行了尖锐的批评：“大众集团一直在粉饰新疆糟糕人权状况方面起到一个负面表率作用。”他指出，在巴斯夫宣布退出新疆后，大众无疑将受到更大压力。“大众必须离开新疆！企业的商业考量也有一条伦理的红线，与推行强迫劳动的新疆当局同流合污，无疑越过了这条红线。”

联邦议院宗教自由事务专员、社民党议员施瓦贝（Frank Schwabe）呼吁所有德国企业停止在新疆开展更多业务。他对《每日镜报》表示，总体来看，新疆的人权状况是“灾难性和难以准确评估的”，因此德国企业不应该在当地进行商业活动，“对大众来说也是如此。”

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合资伙伴参与监控

2月初，德国电视二台（ZDF）以及《明镜》周刊披露称，巴斯夫的合资伙伴美克化工的员工直接参与了当地中共党组织针对维吾尔人的监控与镇压行动，导致多名维吾尔人被拘捕。

巴斯夫在上周的声明中称，有关新闻报道对两家合资企业提出了严重指控，"其涉及的行为有悖于巴斯夫的价值观”。集团将进一步加快出售当前持有的这两家公司股份。

巴斯夫还表示，撤出新疆的合资股份后，巴斯夫在中国的其他业务依然正常进行，其在中国的投资计划也将坚持"全面推进"。目前，巴斯夫正斥资100亿美元在广东兴建一个大型生产基地。

大众汽车在新疆的生产基地长期以来一直是德国舆论诟病的焦点。去年12月，大众委托的外部审计公司发表调查结果称，在大众汽车新疆厂没有发现强迫劳动或其他侵犯人权的行为。

(综合报道)

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