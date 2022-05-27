德国政界为大幅提高军费开支亮绿灯

（德国之声中文网）社民党、绿党、自民党和基民盟/基社盟的代表上周日（5月29日）晚经由联邦财政部作了这一宣布。这些政党在联邦议院拥有三分之二多数，从而能按《基本法》所要求的那样，通过这一经由借贷融资的特别基金法案。该笔取名为“联邦国防军特别财产”的专项资金将百分之百用于联邦国防军。

根据所达成的协议，绿党要求的措施，例如数字攻击防卫或支持合作伙伴的所需资金，“将从联邦预算中拨款”。联邦执政联盟承诺，以基金方式落实联邦国防军具体采购项目的经济计划。

基金不受债务刹车影响

一俟置入《基本法》，这1000亿欧元专项基金将不受债务刹车政策影响。由此，即使自民党籍的联邦财长林德纳（ Christian Lindner ）宣布2023年起将恢复实施债务刹车政策，德国军方也可动用完全由借新贷融资的这一专项基金。

今年2月27日，社民党籍的联邦总理肖尔茨(Olaf Scholz)在俄罗斯入侵乌克兰3天后宣布设立这一1000亿欧元规模基金。

林德纳、社民党籍的联邦国防部长兰布雷希特（ Christine Lambrecht ）和绿党籍联邦外长贝尔博克（ Annalena Baerbock ）等昨晚在联邦财政部与联盟党议会党团副主席米德尔伯格（ Mathias Middelberg ）为首的最大在野党的代表举行了会谈，最终达成协议。专项资金将在未来数年补充目前约500亿欧元的年度常规国防预算。

常规国防预算

根据所达成的共识，德国未来要达到北约所规定的年度军费占成员国国民生产总值2%的目标。对德国而言，目前应为约700亿欧元。各党商定，未来数年以“多年平均水平计算方式”达到此目标，也就是说，不一定每年都确保实现。此外，在特别基金告罄后，将“继续提供必要资金，以实现北约的要求的目标”。依目前估算，特别基金可供5年之用，即至2026年底。

（德新社，法新社）

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