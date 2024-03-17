 德国政治家呼吁加强管控TikTok等社媒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2024

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新闻广角

德国政治家呼吁加强管控TikTok等社媒

绿党和社民党政治家指出，极右势力以及中国、俄罗斯等专制国家正在利用社交媒体对民主制度展开攻击。

德国政界 如今也开始审视海外版抖音TikTok

德国政界 如今也开始审视海外版抖音TikTok

（德国之声中文网）德国绿党和社民党政治家呼吁对Tiktok等社交媒体采取更严厉的管控措施。联邦议院绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）对《明镜》周刊表示：“社交媒体上，有人正在发起一场针对民主制度的正面攻击。我们必须明确指出这一问题，并以有效的法律手段予以回击。”

执政党社民党主席团则在一份决议案中指出，社民党不仅要在街头对宣扬仇恨和散播谎言的极右势力发起抗议，也应在网络上表明立场。

社民党在其周六通过的这份决议中强调，将加强对社交媒体的关注：“在网络，尤其是在社交媒体及即时通讯软件中，有人在有针对性地散播和煽动仇恨、散布虚假信息，目的是制造社会动荡。” 决议称，网络中的上述行为，往往并没有被追究责任，或者是因为没有人提起诉讼，或者是无法找到当事人。这份题为《团结一致 捍卫民主》的决议称：“通过强化举报机制、设立进一步的网络监控和专职检察机关，我们必须确保网络上的语言犯罪及其他犯罪行为也应受到必要的惩处。”

TikTok为何叫人上瘾?

同时也担任联邦议院情报机构监督委员会主席的绿党政治家冯·诺茨（Konstantin von Notz）强调：“极右政党在很多西方国家的崛起，很大程度上得益于社交媒体，而并非默克尔或红黄绿政府的施政方针所导致的。”他表示，极右势力以及中国、俄罗斯这类专制政府已经意识到，“在社交媒体发布内容几乎不受任何限制，这给他们提供了可乘之机。他们在社交媒体上散播谎言、引导争议性话题，试图破坏我们的社会稳定。”

冯·诺茨表示，欧盟新近制定的数码服务平台法是“至关重要的一个步骤”，但绝不会是最后一个步骤。在德国，联邦网络局将负责这项法律的具体执行。不过，该法律也在德国引起了诸多批评，甚至有人指责德国在设立新的新闻审查机构。冯·诺茨表示：“俄罗斯的傀儡们以及那些极右势力肯定会说，我们在限制民众的自由权利，但我们绝不应因此而退缩。”

社民党也对这项新法予以高度评价，称这是加强法治国家自我防御能力的重要一步。“我们正在考虑是否有必要在一些特定平台引入身份验证机制，但我们同时认为，实施实名制则是不恰当的。”

（天主教通讯社）

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