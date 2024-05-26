德国政治动机犯罪数量达新高

2023年，德国有政治动机的犯罪案件达到新高。引人注意的是，中东局势导致反犹主义事件的增加；对政界人士的暴力攻击增加。

（德国之声中文网）德国联邦内政部和联邦刑事局联合公布年度"政治动机的犯罪"数据。引人关注的是，以哈战争下的中东局势对德国的社会安全也带来影响。

联邦刑事局局长明希（Holger Münch）表示："中东局势在各个层面对德国社会一些极端主义化的发展产生直接影响，这包括反犹立场和街头抗议的增加，以及政治动机犯罪的上升。激化的潜在可能很大。"

明希与内政部长费泽尔一同在柏林介绍了2023年的数字。费泽尔表示："在我们的社会传播愤怒和仇恨的人声音更响了。网络仇恨继续暴增。"案件总数首次超过6万起，比2022年增加约1100起，比十年前翻了一番。

不过，暴力事件下降近12%，为3561起。明希表示，这并不意外。"原因是，2022年不少犯罪是与所谓新冠疫情抗议有关的。"自从国家取消疫情相关措施后，这类抗议事件也大幅下降。

联邦刑事局局长明希与内政部长费泽尔（图右）介绍2023年政治动机犯罪数字 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

极右翼制造暴力氛围

最大的危险仍来自极右翼：近半数案件属于这一类别。费泽尔表示，这一领域的受害者人数最高。特别令人忧虑的是对官员、议员的攻击。被攻击对象涉及到各个政党，包括处于宪法保护局观察下有极右翼嫌疑的选项党。

就在数周前，欧洲议会选举候选人埃克（Matthias Ecke）在德累斯顿遭袭。这位社民党政界人士受重伤。费泽尔不久前与他会面。"他不为所动，不会就此噤声。"

费泽尔表示，煽动对政界人士仇恨的首先是极右翼，他们制造了一种仇恨和暴力的氛围，因此负有显著的责任。她承诺致力于保护受到种族主义、仇恨犹太人、极端伊斯兰暴力、极右翼、极左翼威胁的人。

犹太人在德国：担忧暴力 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

加强关注极端伊斯兰和极左翼

在应对极端伊斯兰的威胁方面，内政部长费泽尔强调，将使用包括情报部门监控以及深入调查的各种手段。"我们的安全部门过去数月也多次事先阻止了袭击事件的发生。"

与此同时，极左翼也日益受到安全部门关注。费泽尔表示，每四个极左翼分子就有一人有暴力倾向；他们不惮使用极端残酷的暴力袭击政治对手以及执行任务的警察。

联邦刑事局局长明希表示，相关趋势令人忧虑。"我们看到，情绪、仇恨与煽动性的语言在德国的街头多么迅速地转化成真实的暴力。"

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。