 德国政府阻止沙特台风战机获得维修备件 | 经济纵横 | DW | 06.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德国政府阻止沙特台风战机获得维修备件

据德国《明镜周刊》报道，德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机（Eurofighter）备件，理由是依据组阁协议条款，不得向也门战争直接参与方出口军备。

Deutschland ILA Berlin Schönefeld 2008

德国联邦国防军的一架台风战斗机

（德国之声中文网）由联盟党和社民党组成的上届德国政府之前批准向英国的台风战斗机制造商BAE系统公司出口德国零部件，但这项规定今年3月到期。

据德国《明镜周刊》报道，由社民党、绿党和自民党组成的现任德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机备件。这就意味着，沙特目前无法对其欧洲台风战斗机进行维修。报道称，德国政府这样做的理由是组阁协议的一项条款，其中写道："只要是被证明直接参与也门战争的国家，我们就不向其发放军事装备的出口许可证"--而沙特就是这种情况。

也门自2015年以来一直处于战争中，交战一方是由沙特阿拉伯等阿拉伯国家支持的已辞职的总统阿卜杜·拉布·曼苏尔·哈迪（Abed Rabbo Mansur Hadi）的部队。另一方是伊朗支持的什叶派胡塞叛军。

据《明镜周刊》报道，到目前为止，还没有迹象表明由绿党领导的经济部和外交部会改变对此事的立场。生产伙伴和沙特阿拉伯都对德国的做法感到不满。不过，参与生产的空中客车公司还没有放弃希望。公司代表已和政府进行了会谈。企业圈人士称，台风战机项目其实有明确规定，即伙伴国不得主动拒绝出口。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

F1沙特站赛场近郊遭轰炸 赛事将照常举行

F1沙特站赛场附近的一个油库周五遭遇胡塞叛军的导弹袭击。但主办单位决定如期举行赛事。参赛车手们直至深夜才被说服继续比赛。  

F-35配德国空军 合适吗？

美国，给我来三打儿F35战机！德国希望用世界上最现代化的战斗机升级联邦国防军。未来，它将能够把美国的核弹投射到既定目标。这个价值数十亿欧元的订单，也遭到了不少批评。  

实战力堪忧 德国台风战机大多是摆设？

德国空军拥有将近130架台风战机，如果北约遇到危机情况，德国有义务派出82架执行战斗任务。但是根据媒体曝光，目前具备实战能力的台风战机实际上只有4架。  

相关内容

Wahlplakate - Landtagswahl 2022 NRW am 09.05.2022 in Köln SPD: Thomas Kutschaty und Olaf Scholz. Gemeinsam für NRW und Deutschland. Die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen findet bei regulärem Ablauf der fünfjährigen Wahlperiode am 15. Mai 2022 statt. Foto: Revierfoto

评论：若“交通灯”发的是黑绿光 16.05.2022

北威州议会选举是德国联邦政府权力更迭以来的第一次真正民情测验。社民党和自民党双双大跌。德国之声评论员Christoph Strack认为，尤其是总理肖尔茨所在的社民党有充分理由忧虑。

Symbolbild China Kamera am Zaun des Chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main, im Hintergrund weht die Flagge der Volksrepublik China.

联邦议院人权委员会：中国人权律师状况更糟糕 19.05.2022

在联合国人权专员访华前夕，德国议院人权委员会再次关注中国人权律师的状况。据估计有三分之一的人权律师被取消了从业资格。

This undated photo released by AERIAL PHOTOGRAPHER SG shows the Singapore-flagged oil tanker BW Rhine. The BW Rhine suffered an explosion early Monday, Dec. 14, 2020 after being hit by an external source, off Saudi Arabia's port city of Jiddah, a shipping company said. The apparent attack on the oil tanker marks the fourth assault targeting Saudi energy infrastructure in a month. (Tommy Chia/AERIAL PHOTOGRAPHER SG via AP)

沙特吉达一艘运油船爆炸 14.12.2020

沙特海港城市吉达一艘运油船被击中后起火。目前事件背景尚不明确。

广告
三名中国航天员搭乘“神舟14号”飞船从酒泉发射中心升空

神舟14号飞船抵达“天宫” 中国空间站全面扩建

6月5日，三名中国航天员搭乘“神舟14号”飞船从酒泉发射中心升空，并且在近10个小时后成功进驻中国空间站“天和号核心舱”。在接下来6个月期间，三名航天员将迎来两个大型实验舱，完成中国空间站的一期工程建设工作。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  