德国政府阻止沙特台风战机获得维修备件

（德国之声中文网）由联盟党和社民党组成的上届德国政府之前批准向英国的台风战斗机制造商BAE系统公司出口德国零部件，但这项规定今年3月到期。

据德国《明镜周刊》报道，由社民党、绿党和自民党组成的现任德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机备件。这就意味着，沙特目前无法对其欧洲台风战斗机进行维修。报道称，德国政府这样做的理由是组阁协议的一项条款，其中写道："只要是被证明直接参与也门战争的国家，我们就不向其发放军事装备的出口许可证"--而沙特就是这种情况。

也门自2015年以来一直处于战争中，交战一方是由沙特阿拉伯等阿拉伯国家支持的已辞职的总统阿卜杜·拉布·曼苏尔·哈迪（Abed Rabbo Mansur Hadi）的部队。另一方是伊朗支持的什叶派胡塞叛军。

据《明镜周刊》报道，到目前为止，还没有迹象表明由绿党领导的经济部和外交部会改变对此事的立场。生产伙伴和沙特阿拉伯都对德国的做法感到不满。不过，参与生产的空中客车公司还没有放弃希望。公司代表已和政府进行了会谈。企业圈人士称，台风战机项目其实有明确规定，即伙伴国不得主动拒绝出口。

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