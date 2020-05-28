德国政府：通过对话为香港找到好的解决方案

（德国之声中文网）自民党籍的联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen）在发言时猛烈批评联邦政府，"在中国违反国际法的时候，竟然需要数天的时间才做出反应"。

她指责道："对于北京的这种行径，外长马斯只发了一个Twitter，而总理到现在为止连一条评论都没有。"她要求"联邦政府现在立刻向中国划出红线"。延森所在的自民党要求在欧盟层面对中共高层人物实施制裁。延森还表示，原计划今年9月在莱比锡举行的欧中峰会应该宣布取消。她说："不能再给中国提供宣传平台。"

基民盟：西方不能只是沉默

来自执政党基民盟的联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）在讨论中表示："我们主张维护民主、法治、自由和人权。"他表示，这也符合德国自身的利益。

"如果我们的外交信誉受损了，那么我们的外交影响力也就会大打折扣。如果中国看到，西方国家对它做出如此不当的行为的反应只是沉默，中国就会更加变本加厉。"但是吕特根也强调，欧盟不应该取消计划中的欧中峰会。他解释说："彼此不沟通不会起到任何效用。"他表示，欧盟需要继续和中国合作，只是不要臣服于中国。

绿党: 民主运动需要我们的庇护

香港街头的民主示威活动令绿党党团主席格林-埃卡特(Katrin Göring-Eckardt)回想起1989年东德的公民运动。她表示："当年我们知道，西方在看着我们，那是我们的防护罩。"现在香港的民主运动也需要"保护和关切"。格林-埃卡特指出，香港《国安法》对香港公民而言是一场"灾难"，而且也给出"介入的充分理由"。

她批评德国政府做的太少，德国需要拿出"外交政策而非汽车政策"，应该对中国的情势升级给出一个欧洲回应，而不是只有 "软弱无力的声明"。

联邦政府强调德中关系弥足珍贵

德国外交部国务部长尼尔斯·安恩(Niels Annen)周五在议会辩论时表示，外交部长马斯已经清楚表示，前英国殖民地香港的自治不能受到侵蚀。所有欧盟国家都应该在欧盟的外交措施中表达出"他们的顾虑"。

这名社民党政治家强调，尽管有各种分歧，德中之间还是有"强烈而紧密的关系"。正是分歧的存在，才显得这段关系弥足珍贵。他认为，德中关系不应该破裂。"新的全球对抗无益于任何人。"安恩表示，联邦政府将通过与中国的对话"竭尽所能为香港找到一个好的解决方案"。

对于德国政府而言，该议题也并未结束，还将在联邦议会外交委员会进行进一步讨论。

欧盟表示"严重关切"

周五当天，欧盟方面也发出警告，称中国对香港的压制违背了它所做出过的国际承诺，会危害到香港的自治地位。但是欧盟没有宣布将对北京采取制裁措施。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）代表欧盟27个成员国表示："欧盟对中国5月28日采取的步骤（人大通过涉港决议）表达严重关切。这样的步骤和它所做出过的国际承诺（1984年达成的中英联合声明）以及香港基本法不符。" 博雷尔说："这可能会严重损害'一国两制'的原则以及香港特别行政区的高度自治地位。"

博雷尔在发表的声明中补充说："欧中关系建立在相互尊重和互信的基础之上。这一决定令人进一步质疑中国是否会恪守国际承诺。我们会在接下来同中国的对话中继续关注这一话题。""但我认为，制裁中国不是解决这一问题的途径。"

张筠青/洪沙/乐然（综合报道）