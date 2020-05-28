德国政府：通过对话为香港找到好的解决方案

周五，德国联邦议院就“港版国安法”议题进行了一个小时的辩论。在德国政府如何应对香港特别行政区自治地位受损以及香港人权受威胁的问题上，党派之间存在分歧。同一天欧盟也做出“严重关切”的表态。
（德国之声中文网）自民党籍的联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen）在发言时猛烈批评联邦政府，"在中国违反国际法的时候，竟然需要数天的时间才做出反应"。
她指责道："对于北京的这种行径，外长马斯只发了一个Twitter，而总理到现在为止连一条评论都没有。"她要求"联邦政府现在立刻向中国划出红线"。延森所在的自民党要求在欧盟层面对中共高层人物实施制裁。延森还表示，原计划今年9月在莱比锡举行的欧中峰会应该宣布取消。她说："不能再给中国提供宣传平台。"
基民盟：西方不能只是沉默
来自执政党基民盟的联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）在讨论中表示："我们主张维护民主、法治、自由和人权。"他表示，这也符合德国自身的利益。
"如果我们的外交信誉受损了，那么我们的外交影响力也就会大打折扣。如果中国看到，西方国家对它做出如此不当的行为的反应只是沉默，中国就会更加变本加厉。"但是吕特根也强调，欧盟不应该取消计划中的欧中峰会。他解释说："彼此不沟通不会起到任何效用。"他表示，欧盟需要继续和中国合作，只是不要臣服于中国。
绿党: 民主运动需要我们的庇护
香港街头的民主示威活动令绿党党团主席格林-埃卡特(Katrin Göring-Eckardt)回想起1989年东德的公民运动。她表示："当年我们知道，西方在看着我们，那是我们的防护罩。"现在香港的民主运动也需要"保护和关切"。格林-埃卡特指出，香港《国安法》对香港公民而言是一场"灾难"，而且也给出"介入的充分理由"。
她批评德国政府做的太少，德国需要拿出"外交政策而非汽车政策"，应该对中国的情势升级给出一个欧洲回应，而不是只有 "软弱无力的声明"。
联邦政府强调德中关系弥足珍贵
德国外交部国务部长尼尔斯·安恩(Niels Annen)周五在议会辩论时表示，外交部长马斯已经清楚表示，前英国殖民地香港的自治不能受到侵蚀。所有欧盟国家都应该在欧盟的外交措施中表达出"他们的顾虑"。
这名社民党政治家强调，尽管有各种分歧，德中之间还是有"强烈而紧密的关系"。正是分歧的存在，才显得这段关系弥足珍贵。他认为，德中关系不应该破裂。"新的全球对抗无益于任何人。"安恩表示，联邦政府将通过与中国的对话"竭尽所能为香港找到一个好的解决方案"。
对于德国政府而言，该议题也并未结束，还将在联邦议会外交委员会进行进一步讨论。
欧盟表示"严重关切"
周五当天，欧盟方面也发出警告，称中国对香港的压制违背了它所做出过的国际承诺，会危害到香港的自治地位。但是欧盟没有宣布将对北京采取制裁措施。
欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）代表欧盟27个成员国表示："欧盟对中国5月28日采取的步骤（人大通过涉港决议）表达严重关切。这样的步骤和它所做出过的国际承诺（1984年达成的中英联合声明）以及香港基本法不符。" 博雷尔说："这可能会严重损害'一国两制'的原则以及香港特别行政区的高度自治地位。"
博雷尔在发表的声明中补充说："欧中关系建立在相互尊重和互信的基础之上。这一决定令人进一步质疑中国是否会恪守国际承诺。我们会在接下来同中国的对话中继续关注这一话题。""但我认为，制裁中国不是解决这一问题的途径。"
张筠青/洪沙/乐然（综合报道）