 德国政府达成巨额经济刺激一揽子计划 | 经济纵横 | DW | 04.06.2020

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经济纵横

德国政府达成巨额经济刺激一揽子计划

德国执政联盟达成巨额景气刺激一揽子计划     基民盟/基社盟、社民党领导人拟定雄心勃勃的市场刺激一揽子计划，以助本国经济度过新冠危机。  

Deutschland Berlin Kabinettssitzung | Angela Merkel (Getty Images/AFP/M. Kappeler)

6月3日在总理府谈判期间

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联邦德国大联合政府谈判大规模景气刺激一揽子计划，以扶持企业、就业者、地方和家庭。据ifo经济研究所提供的数字，目前，德国有730万短时就业者，创历史最高纪录。 (02.06.2020)

（德国之声中文网）根据联邦政府总理默克尔周三（6月3日）晚间在柏林所作的宣布，这一旨在克服新冠大瘟疫后果的今、明两年经济刺激一揽子计划额度约1300亿欧元，其中1200亿欧元用于联邦。     执政联盟领导人就这一巨额市场一揽子计划连续磋商了两天，其目标是，使德国能走出战后历史上迄今最严重的衰退。      

降增值税半年

基社盟主席泽德（Markus Söder）介绍说，一揽子计划中的核心要点之一是，本年度降增值税6个月，即：自7月1日起至12月31日止，普通增值税从19%下调至16%、优惠增值税由7%降至5%。优惠增值税涉及食品等日常生活用品。
  
公民在电价上也将获减负。从2021年起，旨在资助生态电设施的《可再生能源法》（EEG）-交费额度将经由联邦预算提供的补贴得以减少。电动车也将得到资助。为此，国家将提高现有资助金一倍，未来购买电动车时，将能直接从国家获得6000欧元补贴。与此同时，购买普通车辆则不会获得补贴。

Deutschland Berlin Kabinettssitzung | Markus Söder (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

基社盟主席泽德前往总理府

  

每个孩子一次性获300欧元  

根据共有57项要点的这一市场刺激一揽子计划，家庭也将得到直接帮助。执政联盟领导人达成共识，发放一次性儿童奖励金，每个孩子得300欧元，与儿童金一起发放。财政上受创严重的地区也会得到联邦提供的巨额资助，从而由联邦和州一级联手减少营业税减少带来的损失。
  
默克尔总理强调，各方的目标是，共同走出所处的这一极困难境地。副总理兼财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）也表达了类似的态度。他称，"我们要全力走出危机"。他还补充说，地方财政也将被减负。
  
德铁获50亿

德国铁路公司也得到财政资助。鉴于德铁在新冠危机中收入大减，联邦将再度向其提供自有资金50亿欧元。此外，执政联盟还计划对地方近程交通提供25亿欧元资助。
  

凝炼/达扬（德新社）

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