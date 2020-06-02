德国政府达成巨额经济刺激一揽子计划

（德国之声中文网）根据联邦政府总理默克尔周三（6月3日）晚间在柏林所作的宣布，这一旨在克服新冠大瘟疫后果的今、明两年经济刺激一揽子计划额度约1300亿欧元，其中1200亿欧元用于联邦。 执政联盟领导人就这一巨额市场一揽子计划连续磋商了两天，其目标是，使德国能走出战后历史上迄今最严重的衰退。

降增值税半年

基社盟主席泽德（Markus Söder）介绍说，一揽子计划中的核心要点之一是，本年度降增值税6个月，即：自7月1日起至12月31日止，普通增值税从19%下调至16%、优惠增值税由7%降至5%。优惠增值税涉及食品等日常生活用品。



公民在电价上也将获减负。从2021年起，旨在资助生态电设施的《可再生能源法》（EEG）-交费额度将经由联邦预算提供的补贴得以减少。电动车也将得到资助。为此，国家将提高现有资助金一倍，未来购买电动车时，将能直接从国家获得6000欧元补贴。与此同时，购买普通车辆则不会获得补贴。



基社盟主席泽德前往总理府

每个孩子一次性获300欧元

根据共有57项要点的这一市场刺激一揽子计划，家庭也将得到直接帮助。执政联盟领导人达成共识，发放一次性儿童奖励金，每个孩子得300欧元，与儿童金一起发放。财政上受创严重的地区也会得到联邦提供的巨额资助，从而由联邦和州一级联手减少营业税减少带来的损失。



默克尔总理强调，各方的目标是，共同走出所处的这一极困难境地。副总理兼财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）也表达了类似的态度。他称，"我们要全力走出危机"。他还补充说，地方财政也将被减负。



德铁获50亿

德国铁路公司也得到财政资助。鉴于德铁在新冠危机中收入大减，联邦将再度向其提供自有资金50亿欧元。此外，执政联盟还计划对地方近程交通提供25亿欧元资助。



凝炼/达扬（德新社）