德国政府计划2024年将对乌克兰军事援助提高一倍

（德国之声中文网）德国政府希望将计划在2024年给乌克兰提供的军事援助增加一倍，达到80亿欧元。周日（11月12日）路透社从政府圈内的一位消息人士获悉，“红绿灯”联合政府对这一方案原则上表示同意。对乌克兰增加援助的计划将在联邦议院预算委员会本周四开始举行的的2024年联邦预算草案调整会议上讨论决定。消息人士称：“德国联邦议会预算调整会议仍会对这一计划进行谈判。”通过这一增长2024年德国的国防开支将在GDP中占到2.1%。

德国联邦国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周日晚间在接受德国电视一台采访时间接证实了这一计划，但他未透露细节。皮斯托里乌斯说：“这也是向乌克兰发出的一个强烈信号，我们不会让他们失望。增加援助资金也是对今年的资金很快就用尽这一事实做出的反应。我们不希望明年出现这样的情况，也就是不希望再出现我们不得不要求获得更多援助金批准的情况"。

北约国家宣布的目标是每年国防开支至少占成员国国内生产总值的2%。近年来，德国一直未能达到这一目标。

乌克兰战场上的德国猎豹坦克

2022年2月，俄罗斯侵略乌克兰的战争爆发之后不久，德国联邦总理肖尔茨在联邦议院提出了实现国防开支在GDP中占比2%的长期目标。今年11月初，国防部长皮斯托里乌斯再次呼吁，在2022年启动的1000亿欧元联邦国防军特别基金之外，在国家常规预算中“永久确立”2%的目标。

德国国会预算委员会负责国防的社民党议员施瓦兹（Andreas Schwarz）在接受《图片报》采访时说：“将军事援助增加一倍是正确且重要的。这意味着我们对乌克兰的承诺得到了必要资金的支持。我们还可以完成北约（国防开支GDP）2.1%的配比目标，这对联合政府来说是一个巨大的成功。”

德国是欧洲国家当中向乌克兰提供最多军事援助的国家，在世界范围内也仅次于美国。根据基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）的数据，德国迄今已向乌克兰提供了超过170亿欧元的军事援助。其中包括“豹2”主战坦克、“黄鼠狼”步兵战车、“Iris-T”和“爱国者”导弹防御系统以及猎豹式自行高射炮、多管火箭发射器等等。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



（路透社、ARD）

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