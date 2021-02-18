德国政府警告北京长臂管辖在德港人

（德国之声中文网）德国联邦内政部在写给自民党议会党团的一个答复信函中表示，“自从香港特区爆发抗议浪潮以来可以确信，中国国家派驻德国的人员一直在试图加强影响力，将对抗议活动的公共认知导向中国希望的方向，比如对抗议活动支持者采取行动。”《南德意志报》获悉该信函并对此进行了报道。

报道援引信函的内容写道，在公共场所以及网上举办的声援香港的一系列活动，都受到“忠实于政府的海外华人”的干扰。回函举出去年8月汉堡的一次集会为例子，称会场出现反示威者并摄影和拍照，他们“可能是要进行恐吓”。德国之声曾简短报道过该事件，亲北京华人高唱中国国歌，并且近距离拍摄示威者照片，还威胁要把这些照片交给中国领事馆。

联邦内政部的信函提出警告，称《香港国安法》针对反对派的执法空间非常宽泛，可能会间接影响到在德国生活的人们，即便不是香港居民，也可能成为《香港国安法》的适用范围。不能排除的可能性还有，今后中国可能依照这部法律，更坚定地回应在国外举行的抗议活动以及它们的组织者，不过，信函还写道，目前没有看到香港在德异议人士受到危害的迹象。

“德国需要一个保护港人的全新战略”

自民党籍联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen）在解读内政部这份信函时表示，“联邦政府现在承认中共的长臂已经伸向德国”，她说，德国政府必须清楚，“中国国家式数字监控，带来的是一种全新的危害”，它针对的不仅是海外异议人士或者活动人士，也包括所有生活在海外中国人，因此，延森认为，德国内政部和情报系统需要一个能够切实保护海外中国人以及流亡香港人的全新战略。

至于怎样保护香港流亡人士，香港法律大学生、活动人士邝颂晴（Glacier Kwong）1月25日向德国联邦议院递交了一份请愿书，除要求德国对中国方面的责任人士实施制裁外，还希望德国政府对于香港流亡者在政治避难政策上做出相应的调整。

德国政府迄今尚未做出决定以实际行动帮助流亡港人。自2017年以来，只有6名香港人在德国提交了政治庇护申请。截至去年10月中，仅有两人的的申请被批准，获得避难身份。

在德国取得政治避难身份需要经过严苛的审查。去年10月中旬，原香港中文大学一名女学生申请政治避难获批，成为在德因反送中获批的首宗个案。人们呼吁欧盟和德国政府简化港人申请难民的程序，欧盟议会中国小组组长彼提科夫（Reinard Buetikofer）支持这一倡议，他说，应该让香港青年不必经过数年的申请等待，有机会在欧洲停留一段时间。

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