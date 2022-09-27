 德国政府：经济面临衰退 通胀居高不下 | 经济纵横 | DW | 13.10.2022

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经济纵横

德国政府：经济面临衰退 通胀居高不下

德国政府认为，受当前能源危机的影响，德国经济有可能会出现衰退。联邦经济部发布的秋季经济预估报告称，德国经济总量有可能会缩减0.4%。而最新的通货膨胀数据显示，九月德国的通胀率已增至10.0%，达到70年以来的最高水平。

德国经济部长：经济面临萎缩风险

德国经济部长：经济面临萎缩风险

（德国之声中文网）德国经济部周三在柏林发布了秋季经济预估报告，经济部长哈贝克称，德国正处在严峻的历史时刻。这位绿党籍政治家表示："我们正面临着严重的能源危机，而能源危机正在演变成经济和社会危机。"

哈贝克表示，经济前景之所以如此暗淡，主要原因是俄罗斯停止供气导致的。天然气短缺使得工业生产受到了限制，这一点在高能耗产业显得尤为明显。

按照德国政府的预估，今年德国国民经济只能实现1.4%的增长，而明年则会进一步萎缩0.4%，2024年则可实现2.3%的增长。今年春季的经济预估报告中，政府还曾认为今年可实现2.2%的增长，明年的增长率则可达到2.5%。

哈贝克认为，上述数据显示，政府采取的危机应对措施已经收到了成效。他表示，联邦政府成功化解了俄罗斯政府让德国陷入混乱的企图。哈贝克指出，今年春季，一些专家还曾预计，一旦俄罗斯全面停止供气，德国经济将会下滑3%至9%。

经济低迷氛围笼罩着德国。图为波恩市步行街一个倒闭的店铺。

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通胀将长期存在

为了缓解能源危机造成的严重后果，德国政府此前出台了价值两千亿欧元的保护伞计划。这笔资金将被用来遏制电力和天然气价格的大幅增长以及帮企业度过难关。

哈贝克表示，能源价格必须保持在可承受范围内，现在的好消息是，天然气储气罐的存量已达到大约95%。"尽管如此，天然气仍属于短缺产品，我们必须厉行节约，只有这样才能顺利过冬。"

居高不下的通胀也对消费者的购买力造成冲击。德国政府认为，2023年，刨除价格因素的消费支出将降低0.9%，而今年的消费支出则会增长4.3%。德国政府认为，今年的全年通胀将达到8.0%, 明年则为7.0%。

德国联邦统计署周四发布了最新的通货膨胀数据，今年九月德国的通胀率已增至10.0%。九欧月票和油价补贴等政府救助措施于八月底到期后，九月份通胀再度攀升，已达到五十年代以来的最高水平。今年八月，通胀率还只是7.9%。

联邦统计署署长蒂勒（ Georg Thiel）表示："高通胀的主要原因仍是能源产品的价格上涨。但我们也注意到，其他一些商品，比如食物价格也在快速上涨。"

（德新社，法新社）

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