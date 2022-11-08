德国政府禁止中企在德收购两家芯片企业

（德国之声中文网）据德新社从德国政府圈内获取的消息，德国政府周三（11月9日）根据《对外贸易和支付法》做出决定，禁止中资企业收购德国两家半导体企业。一家是位于多特蒙德的芯片生产商艾尔默斯（Elmos），另一家是位于巴伐利亚提供温度解决方案的半导体企业ERS Electronic。

艾尔默斯公司周一晚间（11月7日）就曾表示，联邦政府可能禁止瑞典公司Silex收购其位于多特蒙德的芯片产线。瑞典Silex MEMS纯代工厂是中国公司赛微电子（Sai Microelectronics）旗下的一家子公司。

德国联邦经济部长哈贝克向联邦政府提出建议，禁止中资企业收购艾尔默斯公司。德国经济部周二表示，中资企业收购芯片厂“将对德国的公共秩序和安全构成威胁”，同禁止相比，任何为收购案添加附件条件的“温和方式”都不足以消除隐患。

艾尔默斯公司去年年底宣布，打算将旗下晶圆加工厂以8500万欧元总价出售给瑞典公司Silex。

哈贝克周二表示，包括半导体和芯片在内的关键性产业必须要格外敏感地审视对待。哈贝克说：“这意味着我们应该合理地假设，中国的投资在这些领域需要克服更高的障碍——对我而言这也包括艾尔默斯公司。”他还警告说，不能在德国对外国投资者采取不受任何保护的开放态度。

多特蒙德市长韦斯特法尔（Thomas Westphal）批评指出，禁止Silex收购艾尔默斯将会威胁到225个就业岗位。他说：“如果收购案达成，（225名员工失业的）情况就不会发生。现在艾尔默斯应该好好想想该怎么办。”

艾尔默斯多特蒙德产线生产的晶圆片使用的是一种已经老旧的技术。艾尔默斯已不再在自己的生产线使用这种技术。但是待售的技术对医疗测试设备十分重要。

社民党议会党团副主席胡博尔茨（Verena Hubertz）在接受路透社采访时说：“禁止中资企业收购艾尔默斯产线的决定是符合逻辑的。联邦政府也通过禁止这桩收购案为制止关键技术的出售划出明确的界限。”她说，芯片生产是一个特别关键的未来市场。

德国联邦教育与研究部部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）在11月3日就曾呼吁经济部长哈贝克不要为这桩收购案发放许可。施塔克-瓦青格在一份文件中写道：“在这个具体案例中，我们看到了由买方结构而导致的具体的潜在的技术转让危险。”

10月底以来，德国总理肖尔茨不顾联邦政府内多个部门的反对，允许中国公司中远集团以不超过25%的限度收购汉堡港Tollerort集装箱码头的股份，尽管这个股份比例比最初计划收购的35%股份还要少，仍受到德国国内以及国际间的不少批评。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

中资交易案的反对人士担忧，中国可能会对德国的基础设施或关键产业取得过多影响力。由于德国近年来因为过度依赖俄罗斯的能源供应，在因俄国入侵乌克兰而导致关系破局之后，陷入了能源危机。因此德国与多数欧盟伙伴，开始密切关注中国在敏感技术和其他领域的投资，并保留否决收购的权利，以避免重蹈覆辙，在经贸上过度依赖中国。

从联邦经济部传出的消息称，经济部长哈贝克打算总体上提高中资企业在关键性技术领域收购德国企业的难度。一方面要减少单方面的依赖，另一方面也要防止关键技术的流失。

目前，根据《对外贸易和支付法》审核调查的涉及中资企业的收购案总共有17件，涉及不同行业领域。涉及非欧盟国家的收购案正处于审核程序中的总共有44件。

（德新社、路透社）

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