德国政府的“中国战略”即将出炉

（德国之声中文网）德国政府的中国战略呼之欲出。据《商报》周三（7月12日）报道，本应该当日在内阁会议上敲定的这份文件由于北约峰会而推迟到周四。

《商报》称，周二还在进行相关的谈判和讨论。据对该事宜知情的人士透露，各方就争议焦点达成了妥协，这些争议包括：如何制定广泛的透明规则以及怎样对拥有大规模中国业务的德企进行压力测试。

德国联邦政府内部人士告知，文件就最后的细节已达成共识，但主导这份文件的德国外交部对媒体的询问没有给予答复。

如果这份讨论多时的文件周四讨论完毕并正式宣布出炉，它将是联邦德国历史上第一份作为文件出台的中国战略。该战略的宗旨是，在中国对内加强压迫、对外越加咄咄逼人的背景下，德国有必要整合对华政策，做到步调一致。

《商报》写道，迄今的问题是，各部委、甚至一些司局单位都同北京保持着某种关系，各联邦州、市县在此的做法也不尽相同。这一现象导致的后果是：各个领域、不同的层面在与中国打交道时表现不一致，而中国由于其威权统治，对外表现出更为统一的行动。

目前，外界对这份屡经修改的中国战略尚知之甚少。去年第一份战略草案泄露到媒体后，柏林政府提高了警觉，对后来的讨论和谈判进行高级别保密，以防内容有所走漏。

德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系

草案第一稿有哪些内容？

2022年11月，《明镜周刊》称由德国外交部牵头起草的中国战略草案，已转发给了多个与外交和安全政策有关的部门。当时的草案包含59页，内容涵盖加大人权问题的关注和制裁力度、德国出口的军民两用产品不能用于侵犯人权和内部镇压、德国和欧盟不应该依赖"不认同我们价值观的第三国的技术进步"。

草案对中俄关系提出严厉指责，认为中国没有可信地捍卫乌克兰的主权和领土完整，"我们观察到中国支持反西方国家的俄罗斯言论。"在针对乌克兰的战争中，中国"实际上站在了俄罗斯一边"。

在提到台湾的部分，战略草案写道，如果台湾参加国际组织，并不违背"一个中国"政策。此外，德国支持欧洲议会的要求，迅速开始对与台湾达成双边投资协议进行评估。德国外交部认为，"这样的协议与欧盟的'一个中国'政策是一致的。"

传到媒体的中国战略首份草案还建议，未来，德国外交部将与欧盟同步，将中国定义为合作伙伴、竞争者和制度性对手，且"后两方面的分量越来越重"。当时这份草案在总理府认可之前已在媒体和一些相关机构转发。

(综合报道)

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