 德国政府正式收紧外资收购审核 | 经济纵横 | DW | 19.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德国政府正式收紧外资收购审核

德国联邦内阁周三讨论并批准了《〈对外经贸法〉执行条例》修订案，旨在加强对敏感领域外资收购的审核。由于这是行政法规修订，因此无须议会的批准，即可在新年伊始生效。该法规被认为是明显针对中资收购。

Symbolbild Euro Yuan (Colourbox/E. Wodicka)

(德国之声中文网) 根据该法规，对德国的国防以及重要基础设施具有"关键影响"的"安全相关"企业，其被欧盟外资本收购时，将受到德国政府更为严格的审核。以往，只有在这些企业被收购股份比例超过25%时，才会启动审核机制；今后，收购股比只要达到10%，联邦政府就能进行审核，并且在必要时动用否决权。

尽管负责修订该法规的联邦经济部强调，这并非针对中国，但是分析人士依旧认为，这一举措主要就是针对近年来大举收购德国企业的中国资本。后者的重点收购目标往往是掌握高科技的企业以及在能源等基础设施领域扮演关键角色的企业，引发了德国社会各界的担忧。

Mitarbeiter der 50Hertz Transmission GmbH in der Leitwarte in Brandenburg (Imago)

位于勃兰登堡州的50Hertz电网调度中心

就在今年夏天，中国国家电网试图收购德国东部电网运营商50Hertz的20%股份。按照既有法规，这还不到25%股比审核门槛，德国政府无法直接予以否决。最终，联邦内政部通过授权国资复兴信贷银行(KfW)购下了该运营商的待售股份，艰难地实现了对中国资本的阻击。

而同期，中国资本对德国材料供应商莱菲尔德(Leifeld)收购计划，就触发了联邦政府的审核机制。最终，在联邦政府作出决定前，中国烟台台海集团主动撤回了收购计划。莱菲尔德是高强度材料领域的技术领先者，相关材料可用于航空航天业，也可用于核工业。

DW.COM

中国企业收购德国公司的行为引发越来越多的质疑。德国政府计划提高关键行业的并购门槛，让政府可以更大程度限制外资对德企的收购行为。 (16.12.2018)

本周三，德国联邦议院将就强化《对外经贸法》展开讨论，草案规定今后外国企业收购涉及国防或敏感基础设施领域的德国企业时，如果份额超过10%，就需要得到联邦议院的批准。 (18.12.2018)

中资公司频频大手笔收购欧洲企业、“一带一路”带动众多发展中国家大兴土木、中国的研发能力正在不断上升。这些都是欧洲各界近年来担心的话题。与此同时，欧洲与中国之间的全面经济合作仍然在不断深化。本年度的汉堡峰会，与会者讨论了欧洲人对中国的爱与怕。 (27.11.2018)

德国艾伯特基金会的一次讨论会上，一家被北京收购的德国企业老总对“新东家”评价积极，而另一位德国光伏行业的发言人则对与中国企业的合作提出警告。 (09.10.2018)

鉴于联邦政府收紧公司收购规则，德国工业界担心此举将令投资商却步。近年来，不少中资企业将并购的目光瞄准了德国关键领域，引起政府的警惕。 (04.09.2018)

德国联邦经济部有意进一步收紧针对外资在德收购的审核。一些智库专家称，正在酝酿的新法规毫无疑问就是针对中国。 (08.08.2018)

反对党支持政府审核外资并购

联邦经济部最初计划将股比审核门槛从25%收紧到15%，后来在国际经合组织的建议下，进一步收紧到10%。电信、信息安全、发电站、电网、供水、食品供应、金融支付、证券以及债券交易、医院信息系统、航空、铁路、水运、软件工程等行业都被列入了新法规的"关键产业"名单。传媒出版业也位列其中，理由则是防止外国机构借机进行宣传或者施加影响力。

德国联邦工业联合会(BDI)对新法规进行了严厉抨击。协会理事迈尔(Stefan Mair)指出，德国政府现在几乎年年都在收紧《对外经贸法》，"现在降低股比审核门槛，将会导致更多的并购案受到审核。"他表示，德国必须保持对外国资本的开放姿态，"毕竟有300万德国人供职于外资企业。"迈尔还强调，德国企业在海外也雇佣了700万员工，因此外资在德国也期望拥有"德企在海外所要求的待遇"。

而反对党绿党则支持联邦政府的做法，甚至认为收紧审核的力度还不够大。绿党贸易政策发言人德勒格(Katharina Dröge)呼吁，联邦经济部也应该在基础设施建设领域加强监管，且不能只针对外资并购行为。她明确提到了即将开始的5G移动网络建设，认为必须对负责5G网络建设的企业及其供应商进行严格审核，"否则就会面临网络间谍、数据遭窃的风险"。

2019年春天，德国将就5G网络频谱分配以及建设进行正式招标。有消息称，联邦政府内部一些官员正在呼吁禁止参与招标的企业使用华为等中国供应商的电信设备。分析人士预测，德国5G网络建设的总投入可能高达800亿欧元，这对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言，本应是一个巨大的商机。

文山/叶宣/(德新社、路透社等)

相关内容

Symbolbild Verschlüsselung Internet Datenschutz

“五眼联盟”加强情报合作 对付中国 12.10.2018

中国在海外的影响力不断增强，愈发引起了他国的警惕。路透社从圈内人士处获悉，美英等国正在协商加强对华情报共享机制。还有消息称，德国政府正在酝酿一份新的对华政策，以应对中国在德国施加影响力的行为。

Deutschland Neue deutsch-dänische Umspannanlage in Bentwisch

德拟收紧外资并购审核 专家：矛头指向中国 08.08.2018

德国联邦经济部有意进一步收紧针对外资在德收购的审核。一些智库专家称，正在酝酿的新法规毫无疑问就是针对中国。

Symbolbild Chinesische Investitionen in Deutschland

德语媒体：遏制中国经济还是遏制中国？ 04.10.2018

德国政府拟收紧对外国投资的审核，这一主要针对中国资本的措施，为何会伤害德国的整体经济？特朗普发动贸易战，他的矛头是否只是对准了中国经济？周四的德语报刊评论版，关注了这些话题。

广告
Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

第三名加拿大人被捕 华为风波未了

孟晚舟被捕后三周内，传出第三名加拿大人在中国被拘。在这场角力中，华为自称为地缘政治攻击的受害者，并表示在全球移动网进入5G时代之际，将华为排除在电信基础设施之外的国家将处于严重劣势。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 