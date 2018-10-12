德国政府正式收紧外资收购审核

(德国之声中文网) 根据该法规，对德国的国防以及重要基础设施具有"关键影响"的"安全相关"企业，其被欧盟外资本收购时，将受到德国政府更为严格的审核。以往，只有在这些企业被收购股份比例超过25%时，才会启动审核机制；今后，收购股比只要达到10%，联邦政府就能进行审核，并且在必要时动用否决权。

尽管负责修订该法规的联邦经济部强调，这并非针对中国，但是分析人士依旧认为，这一举措主要就是针对近年来大举收购德国企业的中国资本。后者的重点收购目标往往是掌握高科技的企业以及在能源等基础设施领域扮演关键角色的企业，引发了德国社会各界的担忧。

位于勃兰登堡州的50Hertz电网调度中心

就在今年夏天，中国国家电网试图收购德国东部电网运营商50Hertz的20%股份。按照既有法规，这还不到25%股比审核门槛，德国政府无法直接予以否决。最终，联邦内政部通过授权国资复兴信贷银行(KfW)购下了该运营商的待售股份，艰难地实现了对中国资本的阻击。

而同期，中国资本对德国材料供应商莱菲尔德(Leifeld)收购计划，就触发了联邦政府的审核机制。最终，在联邦政府作出决定前，中国烟台台海集团主动撤回了收购计划。莱菲尔德是高强度材料领域的技术领先者，相关材料可用于航空航天业，也可用于核工业。

反对党支持政府审核外资并购

联邦经济部最初计划将股比审核门槛从25%收紧到15%，后来在国际经合组织的建议下，进一步收紧到10%。电信、信息安全、发电站、电网、供水、食品供应、金融支付、证券以及债券交易、医院信息系统、航空、铁路、水运、软件工程等行业都被列入了新法规的"关键产业"名单。传媒出版业也位列其中，理由则是防止外国机构借机进行宣传或者施加影响力。

德国联邦工业联合会(BDI)对新法规进行了严厉抨击。协会理事迈尔(Stefan Mair)指出，德国政府现在几乎年年都在收紧《对外经贸法》，"现在降低股比审核门槛，将会导致更多的并购案受到审核。"他表示，德国必须保持对外国资本的开放姿态，"毕竟有300万德国人供职于外资企业。"迈尔还强调，德国企业在海外也雇佣了700万员工，因此外资在德国也期望拥有"德企在海外所要求的待遇"。

而反对党绿党则支持联邦政府的做法，甚至认为收紧审核的力度还不够大。绿党贸易政策发言人德勒格(Katharina Dröge)呼吁，联邦经济部也应该在基础设施建设领域加强监管，且不能只针对外资并购行为。她明确提到了即将开始的5G移动网络建设，认为必须对负责5G网络建设的企业及其供应商进行严格审核，"否则就会面临网络间谍、数据遭窃的风险"。

2019年春天，德国将就5G网络频谱分配以及建设进行正式招标。有消息称，联邦政府内部一些官员正在呼吁禁止参与招标的企业使用华为等中国供应商的电信设备。分析人士预测，德国5G网络建设的总投入可能高达800亿欧元，这对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言，本应是一个巨大的商机。

文山/叶宣/(德新社、路透社等)