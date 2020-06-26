德国政府曾支持Wirecard打入中国市场

（德国之声中文网）《明镜》周刊周五（7月17日）援引联邦总理府的报道称，联邦政府去年还曾全力支持德国支付服务商Wirecard进军中国市场的计划，如今该公司已经申请破产。报道称，2019年9月3日，·默克尔总理曾与前国防部长古滕贝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）就Wirecard公司打入中国市场的计划进行磋商。

古腾贝格和投资咨询公司Spitzberg Partners为达克斯上市公司Wirecard进军中国市场的计划提供了咨询。当天，古腾贝格向联邦总理府经济、金融和能源政策部负责人兼主管七国集团（G7）和二十国集团（G20）峰会事务的默克尔私人顾问罗勒尔（Lars-HendrikRöller）发送了电子邮件。

据《 明镜》周刊的报道称，古藤贝格在电子邮件中向罗勒尔通报了Wirecard准备进军中国市场的计划，并请他在2019年9月6日至7日默克尔的"中国之行期间促进此事。" 9月8日罗勒尔从中国返回后通过电子邮件回复古藤贝格："访华期间谈到这一话题并获得给予更多支持的承诺。"

默克尔于去年9月访问中国

大约两个月后，Wirecard宣布将收购中国商银信支付服务有限责任公司（AllScore Payment Services）的股份。据《明镜》杂志报道，这家总部位于北京的公司引发争议。 2020年，该公司因为博彩业提供支付服务而受到重罚。在中国大陆，虽然各地区地下博彩私人机构发展迅速，但博彩业从官方来说属于违法行业。

Wirecard丑闻中给联邦政府，特别是联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）带来压力。据来自联邦财政部的消息称，早在2019年2月19日朔尔茨就已经获悉，金融监管机构Bafin正在对Wirecard公司操控市场的行为进行调查。

Wirecard于今年6月底申请破产。此前该公司不得不承认，资产负债表中亚洲银行账户中的19亿欧元余额根本不存在。由于这一假账丑闻，联邦财政部长舒尔茨宣布将对德国金融监管体系进行改革。

李京慧/任琛 (法新社）

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