 德国政府曾支持Wirecard打入中国市场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国政府曾支持Wirecard打入中国市场

根据《明镜》周刊的最新消息：因假账丑闻导致市值大跌，陷入破产的德国在线支付服务提供商Wirecard试图在中国开展业务的过程中，曾得到德国政治最高层的支持。消息显示，在中国为Wirecard说话的不是别人，正是德国总理默克尔。

wirecard Bilanzskandal: Ermittler durchsuchen Wirecard-Bueros . (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

德国支付服务商Wirecard

（德国之声中文网）《明镜》周刊周五（7月17日）援引联邦总理府的报道称，联邦政府去年还曾全力支持德国支付服务商Wirecard进军中国市场的计划，如今该公司已经申请破产。报道称，2019年9月3日，·默克尔总理曾与前国防部长古滕贝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）就Wirecard公司打入中国市场的计划进行磋商。

古腾贝格和投资咨询公司Spitzberg Partners为达克斯上市公司Wirecard进军中国市场的计划提供了咨询。当天，古腾贝格向联邦总理府经济、金融和能源政策部负责人兼主管七国集团（G7）和二十国集团（G20）峰会事务的默克尔私人顾问罗勒尔（Lars-HendrikRöller）发送了电子邮件。

据《 明镜》周刊的报道称，古藤贝格在电子邮件中向罗勒尔通报了Wirecard准备进军中国市场的计划，并请他在2019年9月6日至7日默克尔的"中国之行期间促进此事。" 9月8日罗勒尔从中国返回后通过电子邮件回复古藤贝格："访华期间谈到这一话题并获得给予更多支持的承诺。"

China Wuhan 2019 | Angela Merkel, Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

默克尔于去年9月访问中国

大约两个月后，Wirecard宣布将收购中国商银信支付服务有限责任公司（AllScore Payment Services）的股份。据《明镜》杂志报道，这家总部位于北京的公司引发争议。 2020年，该公司因为博彩业提供支付服务而受到重罚。在中国大陆，虽然各地区地下博彩私人机构发展迅速，但博彩业从官方来说属于违法行业。

Wirecard丑闻中给联邦政府，特别是联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）带来压力。据来自联邦财政部的消息称，早在2019年2月19日朔尔茨就已经获悉，金融监管机构Bafin正在对Wirecard公司操控市场的行为进行调查。

Wirecard于今年6月底申请破产。此前该公司不得不承认，资产负债表中亚洲银行账户中的19亿欧元余额根本不存在。由于这一假账丑闻，联邦财政部长舒尔茨宣布将对德国金融监管体系进行改革。

李京慧/任琛 (法新社）

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

DW.COM

Wirecard再被搜查 一高管在菲律宾失踪

账目漏洞19亿欧元的达克斯企业Wirecard破产后，如今可能面临分拆的命运。与此同时，更多迹象显示，公司高层至少对可能存在的财务操纵知情。 (01.07.2020)  

假账丑闻、巨额亏空: 德国Wirecard申请破产

因无力填补19亿欧元的资金缺口，备受账目造假丑闻困扰的德国Wirecard公司周四提交了破产申请。检察院对公司总裁和几名高管的调查还在进行中。这也是德国达克斯股指创立以来，首次有一家30强企业走向破产。 (25.06.2020)  

Wirecard被控高管奔中国 欧盟金融监管机构介入

德国网络支付技术服务商Wirecard因财务造假丑闻陷入困境，股价跳水、公司申请破产、董事长被拘押。欧盟金融监管机构将介入调查。而该公司一名核心高管可能逃往中国。 (26.06.2020)  

相关内容

Deutschland | Talfahrt von Zahlungsabwickler Wirecard

Wirecard被控高管奔中国 欧盟金融监管机构介入 26.06.2020

德国网络支付技术服务商Wirecard因财务造假丑闻陷入困境，股价跳水、公司申请破产、董事长被拘押。欧盟金融监管机构将介入调查。而该公司一名核心高管可能逃往中国。

Deutschland Wirecard Finanzdienstleistungen;

德语媒体：远离微信和支付宝 16.07.2020

支付宝和微信支付等来自中国的手机支付系统在德国也同样被广泛使用。但德国情报部门警告称，使用上述软件难保个人数据不被滥用。

Wirecard

Wirecard再被搜查 一高管在菲律宾失踪 01.07.2020

账目漏洞19亿欧元的达克斯企业Wirecard破产后，如今可能面临分拆的命运。与此同时，更多迹象显示，公司高层至少对可能存在的财务操纵知情。

广告

评论分析

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

专访：澳大利亚已经习惯了北京的怒火

澳大利亚和中国的贸易关系非常密切，但是近期两国都趋于采取更加强硬的立场。澳大利亚会面临哪些经济损失？澳政府手里又拿着哪些反制中国的“王牌”？两国会彻底脱钩吗？澳大利亚国立大学的政治学教授布辛斯基就此接受了德国之声的专访。  