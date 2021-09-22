德国政府新规：未接种疫苗者隔离误工不再获补偿

（德国之声中文网）德国联邦卫生部有关不再向未接种疫苗者提供隔离补偿的决定引起了不同的反响。德国社会福利联合会（VdK)和德国工会联合会对上述决定提出批评，而地方政府层面则对这一决定表示欢迎。世界医生联合会主席蒙哥马利（ Frank Ulrich Montgomery）也认为这是一个正确的决定。

周三，各联邦州卫生部长达成共识，从11月一日起，未接种疫苗者如因隔离而休病假，将无法获得经济补偿。如因健康原因不能接种疫苗者，出具医生证明后，则做例外处理。

社会福利联合会主席本特利（ Verena Bentele）表示，这一决定令她“顾虑重重”，因为“这无异于通过后门实施了接种疫苗的义务。”她表示，仍有相当多的慢性病患者目前尚未得到不能接种接种疫苗的医生证明，因为相关的临床报告还没有完成。本特利说：“尤其对那些既担心疫苗副作用，却又暂时无法获得医生证明的人来说，政府的决定是对他们生存权利的威胁。”





工会联合会主席霍夫曼也批评说：“政府将防疫的责任一股脑转嫁给普通员工，这是无法接受的。”霍夫曼对媒体表示，这一决定同时也意味着，员工必须要向其雇主通报其疫苗接种情况。因为按照迄今为止的规定，一旦员工被防疫部门下令隔离，雇主将继续支付其工资。

德国城镇联合会总干事兰德贝格（ Gerd Landsberg）则表示，有条件接种疫苗，但拒绝接种疫苗，纯属个人决定，但作为个人，也应为此承担其后果。他表示，公众社会完全没有理由为这些人的病假工资买单。德国城市联合会主席社民党人荣格（ Burkhard Jung）也发表了类似的观点。

世界医生联合会主席蒙哥马利表示，接种疫苗不仅是对接种者本人的保护，同时也在保护他周边的人群，有助于整个社会战胜疫情。蒙哥马利对《奥古斯堡汇报》表示：“接种疫苗是一个社会责任，那些有机会接种疫苗，而不去这样做的人，就必须为他本人的行为承担后果。”

迄今为止，根据德国防疫法，被政府勒令进行隔离的人，如果收入因此受到影响，有权获得补偿。不过，防疫法中也规定，如果接种疫苗可以避免接种隔离，则未接种疫苗者将不会获得补偿。补偿资金由各联邦州支付，巴登符腾堡州率先宣布，将依据防疫法的相关规定，拒绝向未接种新冠疫苗者提供补偿。

（综合报道）

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