德国政府推出第三轮为人民减负计划

（德国之声中文网）德国联邦政府的第三次减负计划共耗资650亿欧元，加上前两次，总共支出950亿欧元。经过数周马拉松式的谈判与讨价还价，执政各党终于在周日凌晨(9月4日)达成协议，稍后，肖尔茨总理对第三次减负内容在柏林对外界做了介绍。

他说，"我们国家正处在一个困难时期"，毫无疑问，为人民和企业减负将耗费巨资，但这些支出是必须的，"它关系到，怎样带领这个国家平稳地度过危机"。他表示，许多人都陷入深深的忧虑，而"我们非常非常重视这些忧虑"。

第三次减负计划的主要内容包括：

对退休人士进行一次性补贴。12月1日前，所有退休人员将得到一次性300欧元的能源补贴，这笔钱将同退休金一道支付。在前两次减负计划里，退休人员没有被考虑进去。

提高儿童金和儿童补贴。从明年1月1日起，对第一和第二个孩子每月提高18欧元的儿童金(Kindergeld)。对低收入家庭的儿童补贴（Kinderzuschlag）从明年1月1日起增加到每月250欧元。

大学生和大专生得到一次性200欧元资助。

第三次减负计划尤其面对低收入阶层。措施包括，扩大接收住房补贴人群，该群体将扩大到200万人。他们还将从今年9月至12月得到一次性取暖补贴：一口之家得到415欧元，二口之家得到540欧元，接下来每增加一个家庭成员便增加100欧元的取暖补贴。

开启"公民金"制度：公民金是一种福利救济金，它将从2023年1月1日起取代现有的"哈尔茨4"救济金，公民金的金额也大大高出前者：公民金大约是每月500欧，"哈尔茨4"救济金只有449欧元。

减税。从现在开始至2024年3月，原本19%的天然气经营额税率降到7%。另外，所有赋税者从明年开始可以将退休金保险金额作为"特别支出"报税，该计划原本在两年后才实施，现在提前落实。

此外，一些现有的临时规定取消了期限：为疫情期间涉及的在家工作每日减税5欧元、每年最多600欧元的规定，将继续执行。

9欧元月票跑遍德国，3个月过后，这么优惠的月票是否取消？对此，联邦政府尚未宣布最终决策，但框架已露雏形：月票价格将在49欧元至69欧元之间。联邦政府将年度拨款15亿欧元支持该项目，前提是，各州至少也拿出同等金额的资金。

今年以来，德国联邦政府推出三次减负政策共耗资近1000亿欧元，尽管如此，联邦财政部长、自民党主席林德纳（Christian Lindner）表示不需要新的借贷，他说，2023年的联邦预算将像计划的那样，遵守"为负债刹车"的宪法规定；而今年也不需要追加财政预算。

为安稳过冬，柏林提出节能目标

（综合报道）

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