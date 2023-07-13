德国政府推出对华战略：合作，但减少依赖

（德国之声中文网）周四（7月13日），德国内阁制定出61页的"中国战略"，作为未来与中国打交道的纲领。其中的原则性内容是：中国是伙伴，但也是竞争者和体制对手。

德国外长贝尔博克周四在介绍这份对华战略时表示，中国发生了改变，因此德国的对华政策也必须随之加以变化。"对德国来说，中国是伙伴、竞争者和体制对手。但近些年来，体制对手的方面日益凸显。"贝尔博克称，目前中国"对内更为压制，对外更为有进攻性。"

德国总理肖尔茨在推特表示："中国战略给予我们的关系一个新的框架。"他说，目标不是脱钩，但德国希望在贸易关系中避免未来在关键领域的依赖性。通过该战略，德国对"发生改变、更具进攻性表现"的中国作出反应。

不脱钩，但降低依赖性

在经贸关系方面，文件中写道，德国政府不寻求与中国脱钩，希望继续保持与中国的经贸联系。但在关键领域，希望减少依赖性以降低风险。文件称，新冠疫情中即显示出，德国在医学技术、药品等方面的依赖性。此外，在稀土方面，也存在依赖性，而过去中国曾在与其它国家关系中使之工具化。文件称，台湾海峡的情况也凸显供应链的脆弱性，特别是在半导体领域。贝尔博克周四也表示，高度依赖中国市场的企业未来必须更大程度地自己承担资金上的风险。

文件中还提及欧中投资协定，称2020年欧盟理事会谈判达成的欧中投资协议"因各种原因目前无法予以批准"。

在政治与人权领域，文件写道，随着中国共产党不断扩大其地位并聚焦安全稳定，同时出现的是公民以及政治权利退步，包括媒体与言论自由。文件还列举新疆、西藏侵犯人权的例子。在香港，北京也违背其承诺以及在国际法上的责任，架空香港的自主权，限制公民的自由权利以及政治行动空间。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



“一个中国”与扩展对台湾关系

文件中也提到一个中国政策，称一个中国政策仍是德国政府的行动基础。与此同时，德国与台湾在许多领域保持紧密、良好关系，并希望予以扩展。在欧盟一个中国政策的框架下，支持台湾参与相关的国际组织。文件中写道，台湾海峡现状的改变只能在和平、双方一致认可的情况下发生。军事激化也将影响德国和欧洲利益。

在关键基础设施领域，文件中称，将通过相关法律界定哪些领域以及哪些企业和机构属于关键基础设施。在信息技术安全领域，文件中称，中国有关安全的法律意味着，中国个人、企业和组织在国内外有义务同中国有关部门及情报机构合作。也在此背景下，依照联邦信息技术安全法对关键零部件的使用进行审核。

中国在德国的施加影响

文件中提及中国在德国施加的影响，并提到所谓"海外警察站"等机构，称在国家以及欧盟层面上采取适当的应对措施。此外，德国政府还将继续密切观察"通过党组织结构对在德国的部分中国海外群体进行的监控和政治操控"。

文件也提到来自中国的网络间谍行为，称相关行为者尝试通过对经济界和学术界的网络间谍行为获取商业和科研机密。文件称，尤其集中在高科技企业以及工业界的世界领先企业。

不过，文件也强调，在科技领域同样不寻求与中国脱钩，称科技空间的分裂不符合德国的利益。

文件也提及中国与俄罗斯的关系，称俄罗斯侵略乌克兰违反了联合国宪章。中国应对此表明立场。作为联合国安理会常任理事国，中国对于维护和捍卫该宪章有特别的责任。而俄中的紧密合作未能显示出这一点。

德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系

中方回应

中国驻德国使馆发言人7月13日就这份"中国战略"回应称：将中国视为竞争者和制度性对手不符合客观事实和两国共同利益。"以意识形态为导向看待中国和制定对华战略只会加剧误解和误判，损害双方合作与互信"。发言人称，中方"坚决反对利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人权等问题干涉中国内政，歪曲抹黑中国，甚至损害中方核心利益。"发言人还表示，"基于意识形态偏见和竞争焦虑而强行'去风险'，只会适得其反"。

（综合报道）

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