德国政府拟禁用华为5G技术 中国使馆：损人不利己

（德国之声中文网）德国《时代》周报、《明镜》周刊、《商报》等媒体在周一（3月6日）援引政府圈内人士报道，德国联邦政府计划禁止移动通讯运营商在德国的5G网络中使用华为和中兴（ZTE）的某些部件。禁令也涉及已经安装的设备，一旦生效，运营商将被迫更换中国厂商的部件。

另有消息人士向路透社证实了有关报道。华为的一位发言人表示暂不愿置评，但强调该公司在过去20年中向德国和世界各国提供技术设备有着“非常良好的安全记录”。

中国驻德大使馆3月7日在官网上回应称，“如果报道属实，中方对德有关政府部门在毫无事实依据的情况下草率作出上述决定表示十分不解和强烈不满”。使馆发言人表示，中方坚决反对德在对华合作中泛化国家安全概念、滥用国家力量干预市场，这不仅违背经济规律和公平竞争原则，而且损人不利己。

华为是全球最大的电信技术和设备供应商，在5G网络领域全球领先。根据去年12月公布的一项的调查，华为在德国5G移动网络设备的市场份额将近60%。德国电信、沃达丰和Telefonica三大运营商的5G网络设备中，都大量使用华为的部件。

据《明镜》报道，德国内政部周一致信各大移动运营商，要求其在4周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的“关键部件”上交审核。

德国政府计划全面审核5G网络的安全性

从“不禁”到“不用”

与英、美、日、澳等国家不同，德国迄今没有全面禁止华为参与5G网络建设，而是采取多级审核的程序，从技术和政治层面考量利弊。在默克尔政府任期内，德国一直试图避免对中国采取强硬路线。

来自国际的批评指德国不仅缺乏有效的防范，现有法律的落实也不够彻底。德国国内对5G网络的争论已则持续多年。根据2021年出台的法律，联邦信息技术安全局（BSI）和内政府负责审核5G网络设备的安全性，目前这一审核尚未结束。

信息技术安全局在迄今的审核中，未发现来自中国企业的部件本身有安全问题，例如为间谍活动和窃取数据预留“后门”，使得第三方有可能直接或间接获取用户数据等。

但审核方也指出，有不容忽视的迹象显示，华为和中兴等中国制造商受到中国政府的控制。因此与技术上的漏洞相比，安全部门更担心5G网络成为外国向德国进行政治施压的工具。可以想象的极端场景包括，中方拒绝提供更新配件、甚至遥控关闭某些部件，造成德国的移动通讯网络瘫痪。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

5G只是关键基础设施之一

目前看来，为了避免造成单方面依赖性过大，柏林政府已决定禁止使用华为等厂商的部分产品。《明镜》援引消息人士称，有关部门还将安全审核扩展到已投入使用的所有5G网络设备，重点是对控制和协调网络有关键作用的部件和软件。

德国市场的三大移动运营商——德国电信、沃达丰和Telefonica数年前就曾宣布，其核心网络不再使用来自中国的技术部件。但据德国媒体称，这一承诺并未完全兑现。而根据最终审核的结果，如果某些已在使用的部件属于被禁范围，运营商有可能须在一个过渡期内更换这些中国产品。

三家运营商对有关政府计划禁用华为的消息反应谨慎。Telefonica表示该公司一贯遵守法律法规，并向有关部门提供了所有关键部件的必要信息。德国电信表示，“不参与对政策的猜测”，并称其使用的关键部件都经过本公司的测评和信息安全局的批准。

《明镜》报道分析称，德国对华为的政策变化与柏林政府调整对华关系的路线有关。对来自中国企业的敏感技术，政府逐步推出了更严格的限制，而且不仅涉及电信行业。预计今夏出台的一部新法，旨在加强关键基础设施安全和抗压能力，亦将涵盖能源供应和交通等领域。

（路透社、明镜、时代周报）

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