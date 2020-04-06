 德国政府批准提供阿迪达斯30亿银团贷款 | 经济纵横 | DW | 15.04.2020

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经济纵横

德国政府批准提供阿迪达斯30亿银团贷款

全球第二大运动用品制造商阿迪达斯表示，德国联邦政府批准该公司申请的超过30亿欧元的银团贷款，用以度过新冠疫情造成的财务难关。

Deutschland Adidas Tauentzien Charlottenburg Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

疫情给各大服装品牌也带来重创

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德国一项紧急法律规定，因疫情而迟交房租的租户不会被解除租房合同。然而当阿迪达斯等大企业也想利用这一机会，延期缴纳店铺租金时，则遭到政界批评和网友抵制。虽然相关负责人后来试图澄清，但似乎已经难以挽回企业形象的损失。 (31.03.2020)

（德国之声中文网）据路透社报道，阿迪达斯公司周二对外公布了这一消息。30亿欧元的贷款中80%由德国复兴信贷银行提供。剩余的6亿贷款由至少7家银行共同提供。据报道，这是目前为止复兴信贷银行为了帮企业纾困提供的数额最大的一笔贷款。贷款利率最高为2%。阿迪达斯获得贷款的前提是放弃股息红利，同时董事会也必须放弃分红。由于受到新冠疫情的影响，阿迪达斯在全球很多店面被迫关门，这造成产品的销量大幅下降。

路透社报道称，阿迪达斯单纯在中国的销量损失就高达10亿欧元。过去4周在全球其它国家地区的销量损失也达到近10亿欧元。
阿迪达斯董事会主席 Kasper Rorsted说：“在目前的情况下，即便是经营效益好的企业都面临极其严峻的挑战。”他说：“政府能够采取迅速而广泛的救助措施应对史无前例的全球性危机，我们对此表示感谢。”

上个月阿迪达斯宣布暂缓为一些店铺交纳4月份的房租。这一表态引来来自社会各界的猛烈抨击。此后阿迪达斯表示会如期交纳房租，并且为之前的宣布表示道歉。

观看视频 02:41

新冠病毒， 德企的巨大挑战

阿迪达斯董事会主席 Kasper Rorsted表示，企业采取一切措施降低经营成本，但是仅靠企业自身并无法度过疫情难关。
过去4周，体育用品店在全世界范围内大面积关门造成阿迪达斯的营业额减少了60%。一些季节性的商品仍囤积在店铺里。有一些零售商已经提出请求延期付款。

阿迪达斯的竞争对手彪马公司也提出国家贷款申请。

洪沙/达扬 （路透社）

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