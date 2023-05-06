德国政府批准中远入股汉堡港 最高参股24.99%

（德国之声中文网）中远集团最初计划收购汉堡港Tollerort集装箱码头35%的股份。去年10月这一收购案先是遭到德国政府的拒绝。10月26日，联邦政府批准了一项妥协方案，收购股份的比例降至24.9%。

在围绕是否应该允许中资企业入股德国港口一事，政府内部争论不断。

德国总理肖尔茨对这桩收购案持赞同态度，但是联合执政的绿党和自民党则持反对意见。

今年4月，德国信息技术安全局（BSI）将汉堡港Tollerort码头列为关键基础设施。联邦经济部表示，由于前提条件发生了变化，该部正在研究相关影响。据北德意志电台和西德意志电台的调查，联邦经济部曾主张开启一个全新的投资程序，重新评估关键基础设施的投资范围。但是这需要在联邦政府内部取得一致。

中国外交部当时敦促德国政府客观理性看待两国务实合作，为中国企业提供非歧视性的营商环境。

现在联邦政府在一份声明中表示，“修订后的收购协议符合部分禁令的条件”。同时强调，汉堡港集装箱码头归类为德国关键基础设施。

Tollerort集装箱码头运营商汉堡港口及仓储物流公司（HHLA）宣布，现在Tollerort码头可以扩建为中远集团优先对待的转运点。亚洲和欧洲之间的物流将在这里集中交汇。

HHLA公司还表示，股份收购交易“很快”就可以完成。

汉堡港方面表示，中国公司的少数股权将确保港口的就业，并加强汉堡作为物流交汇地在国内外的重要性，以及德国作为工业国家的重要性。

德国工业联合会（BDI）干事长根纳（Tanja Gönner）表示，德国政府最终批准了略低于25%股份的汉堡港收购案，这对德国作为一个投资地点来说是好事。她说：“德国和欧盟的经济竞争力和技术主权需要对我们所在地的外国投资保持基本的开放，这也包括来自中国的投资。”她补充说：“扩大与中国的经济关系是合理的，即便是在地缘政治局势日益紧张的今天也是如此。”

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

（德新社、路透社等）

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