 德国政府建议青少年接种疫苗  | 科技环境 | DW | 04.08.2021

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科技环境

德国政府建议青少年接种疫苗 

德国联邦和州卫生部长们建议为青少年接种疫苗，尽管该建议与德国疫苗接种常设委员会(STIKO)的意见发生冲突。此外，德国政府还批准为高危人群和老年人注射新冠疫苗第三剂加强针。

Themenbild Impfangebot fuer Kinder und Jugendliche

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继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？

德国联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所建议，由于12岁以上患有基础病的青少年感染新冠病毒出现严重病情的风险可能提高，所以推荐接种Biontech疫苗。

（德国之声中文网）德国联邦和州卫生部长们周一（8月2日）批准了一项计划，从9月1日开始为老年人和高危人群注射新冠疫苗的加强针。 目前，新冠德尔塔（Delta）变异毒株在全球快速传播，而测试表明现有疫苗的功效在一段时间后会逐渐消失。 

此外，德国联邦卫生部长施潘和全国16个州的卫生部长们还投票建议为所有12-17岁的青少年接种疫苗，然而，该建议与德国疫苗接种常设委员会(STIKO)制定的指导方针发生冲突。 

施潘说，"我们有足够的疫苗供所有人使用。这就是为什么各州也想让青少年接种变得容易的原因。" 

为青少年接种疫苗的争议 

德国部长们周一关于为青少年接种疫苗的建议，与德国疫苗接种常设委员会的指导意见并不一致。 

该委员会目前只主张为12-17岁中的某些特定个体接种疫苗，而不是全面接种。 

然而，政府官员们说，现在是采取行动的时候了。巴伐利亚州卫生部长霍莱切克(Klaus Holetschek)说："重要的是，我们不要浪费时间。" 

霍莱切克目前担任州卫生部长会议主席，在谈到部长们这一建议时告诉德广联（ARD）说："STIKO明确表示，'目前'不建议这样做（对青少年全面接种疫苗）。然而，机会来了，我们就要利用它。" 

今年5月，欧洲药品管理局（EMA）批准了针对12岁以上人群BioNTech/辉瑞疫苗接种。随后，它又批准了针对同一年龄组的莫德纳（Moderna）疫苗接种。 

(法新社、德新社) 

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