德国政府：已派出军机前往武汉撤侨

（德国之声中文网）根据德国外交部发布的消息，德方已经就派军机到武汉撤侨的事宜与中方达成共识。负责撤侨的飞机以获得降落许可，周五出发前往新冠病毒疫情严重的湖北武汉，接回滞留在那里的德国公民。外长马斯在柏林表示："现在，滞留在当地的我国同胞就此可以结束艰难的处境，他们也愿意搭乘我们安排的飞机离开，对此我感到如释重负。"

德国外长马斯

他还透露，即将搭乘这架军用运输机返回的德国人有100多名，他们当中没有任何疑似感染新冠病毒的患者。"为了保证德国民众的安全，此次接回的公民，将先在德国联邦国防军的一个基地进行为期两周的隔离观察，以确保他们当中没有任何人感染新冠病毒。"

马斯对于中国政府在撤侨方面提出的良好合作表示感谢，也感谢相关机构以及当地使领馆工作人员的努力。"我们希望，所有回来的人，即使需要接受医学观察，也都能保持健康平安。"

据政府消息人士透露，联邦政府危机工作小组周四决定，在周五到周六夜间将所有在武汉和湖北省其它地区未患病的德国公民接回，负责此次行动的空军飞机回到德国之后将降落在法兰克福机场。各有关机构也都进行了相应的准备工作。

从目前外交部掌握的情况来看，等待被接回的有大约90名德国公民以及一些他们的家属成员。由于他们是基于自愿的基础报名，所以最终的人数还要等到飞机离开武汉之前才能确定。所有被接回人员在登机之前，会接受中方和德方的医疗检查。

负责撤侨行动的是一架A310飞机，除了机组人员之外，由医疗人员和领事人员组成的危机支援工作组也陪同飞行。据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服），将根据中国政府的请求交给中国红十字会。

外交部还强调，德国政府会密切关注中国其它地区疫情的变化，对旅行和安全建议做及时的更新。从目前来看，不存在从中国其它地区撤回德国公民的必要性。

雨涵/乐然（德国外交部新闻处）