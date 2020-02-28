 德国政府宣布大手笔放宽借贷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2020

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时政风云

德国政府宣布大手笔放宽借贷

意大利全国封锁，法国关闭大中小学以及幼儿园。德国虽远没有迈出这一步，但全国目前正面临着一场压力测试。多个联邦州下达了关闭学校和幼儿园的行政令。

Deuttschland | Ministerpräsidentenkonferenz trifft Bundesregierung (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

默克尔：尽量避免社交活动

DW.COM

德国之声记者Sabine Kinkartz的个人经历，虽然并非严格意义上的调查新闻，但也能反映出德国医疗体制应对新冠疫情的真实情况。 (13.03.2020)

新冠病毒疫情在德国传播速度很快，德国政府多层面均在磋商控制疫情的进一步措施，例如中小学是否暂时停课等。此外，多名柏林医生向政界施压，要求采取更严格的防疫措施，取消所有公共活动、关闭俱乐部，“中断一切社会接触”。 (12.03.2020)

联邦德国总理默克尔首次就冠状病毒疫情正式表态。在柏林举行的新闻会上，这位德国基民盟政治家强调，眼下的首要任务是延缓病毒的传播。她同时呼吁每个公民都担负起自己的责任。 (11.03.2020)

（德国之声中文网）为帮助德国企业度过新冠病疫带来的难关，德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Schuolz）周五（3月13日）在柏林宣布，政府将向因新冠而陷入困境的德国企业提供无限度贷款。此外，国家将实施减税政策。他强调，德国政府将尽一切努力保护就业人员以及企业。

德国联邦经济部长也表示，援助款项对大小企业都适用。疫情爆发后，德国议院已迅速做出决议，只要企业10%的员工受到影响，就可以向国家申请短期工作补贴。而在此之前，三分之一的员工受到影响时，才可以申请这笔钱。

欧盟出台370亿欧元投资计划

与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟即将出台一个370亿欧元的投资计划。"我相信，欧盟会战胜这场灾难。"她表示，对各成员国财政赤字问题上放宽上限，此外，为10万企业提供80亿欧元的担保。

周五，德国联邦总统施泰因迈尔取消了所有公开活动。总统府发布声明说，总统的相关工作将以电话会议等形式展开。

关闭学校

德国受疫情影响最严重的北威州决定，从下周起关闭所有学校。在此之前，德国16个联邦州里，萨尔州、巴伐利亚州、柏林、下萨克森、不来梅、石荷州、汉堡市、图林根州已宣布类似决定。根据德国媒体对罗伯特·科赫研究所以及各州卫生部门公布数据的汇总，截至周五，德国的确诊人数为3174例，死亡7人。各州当中，北威州的疫情最严重。

大型赛事部分取消

周五默克尔总理呼吁人们尽量少地参加社交活动。其实，早在上周末，德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）就做出建议，取消超过有1000名参与者的大型活动，其中包括博览会、音乐会以及德国赛事。但德国的卫生部长无权下令关闭某些设施、或者停止某些活动。这是联邦制所决定的由各州决定的事务。

德国足球联赛宣布本赛季从下周二开始停赛，直到4月2日为止，但在此之前的赛事将在没有观众的情况下如期举行。欧冠赛和欧洲联赛也暂时取消。德乙队因有球员感染了病毒而取消了相关的赛事。

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