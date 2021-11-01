 德国政府呼吁北京释放张展 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国政府呼吁北京释放张展

继美国、欧盟和诸多非政府组织之后，德国政府也通过外交渠道呼吁中国当局释放被关押的公民记者张展。张展目前的健康状况引起多方忧虑。

China Journalistin Zhang Zhan

（德国之声中文网）德国外交部向德广联证实，德国驻中国大使馆已向中国外交部提出交涉，要求立即释放张展。

外界对38岁的张展的健康状况十分担忧。10月底时，他的哥哥张举在推特发文写道："张展身高177cm，目前体重不足40kg。她那么倔强。我觉得她可能活不了太久了。在即将到来的冷冬，如果她没有坚持过去，我希望世界能记住她原来的样子。"

武汉因新冠爆发而封城的日子里，张展曾于2020年年初前往当地进行实地调查，在社交媒体上发布自己的所见所闻。2020年5月她在上海被拘捕，后被指控编造丶散布虚假讯息。去年12月28日，上海浦东新区法院在闭门审理后，以「寻衅滋事」的罪名判处张展4年徒刑。

China Shanghai | Journalistin Bloggerin Zhang Zhan

2020年12月28日，上海浦东新区法院宣判张展一案

DW.COM

中国公民记者张展的哥哥张举近日在推特上发文分享张展近况，表示他担忧张展无法坚持过即将到来的冬天。此外，多名长期关注张展情况的维权人士，也呼吁中国政府立即让张展保外就医。

包括记者无疆界在内的四十多个非政府组织联署, 呼吁中国领导人习近平释放因报道武汉疫情被判刑的公民记者张展。她因在狱中绝食健康状况恶化。 

张展案持续受到国际社会的高度关注。美国与欧盟29日都针对张展案发表声明，美国国务卿蓬佩奥更直接在声明中呼吁中国立即无条件释放张展。

被捕后不久，张展就开始在狱中绝食抗议。她的律师曾表示，当局曾用插管给她鼻饲喂食。 今年8月，传出她在位于上海的监狱里继续以半绝食抗争，面临严重营养不良的情况。

张展的律师曾对德国之声表示，张展拒不认罪，不妥协，因此狱方不会给她一个更人道的对待。11月15日，张展的母亲正式向上海司法机构提交申请，要求允许张展保外就医。

在去年12月张展案宣判后，欧盟和美国政府就立即对此发表立场，呼吁中国当局释放张展和其他被关押的公民记者。11月8日，美国国务院发言人再次对张展的境况表示关切，并呼吁将她释放。

今年9月，大赦国际、记者无疆界等40多个非政府人权组织也发表联署，呼吁中国领导人习近平释放公民记者张展。中国政府则驳斥非政府阻止的有关要求是与中国敌对的"政治操弄"。

 

（德广联等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

This screengrab taken on December 28, 2020 from an undated video showing former Chinese lawyer and citizen journalist Zhang Zhan as she broadcasts via YouTube, at an unconfirmed location in China. - Zhang was jailed for four years on December 28, 2020 by a court in Shanghai for her reporting from Wuhan as the Covid-19 outbreak unfurled, her lawyer said, almost a year after details of an unknown viral pneumonia surfaced in the central China city. (Photo by Handout / YOUTUBE / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YouTube - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

哥哥推特发文曝张展近况 忧熬不过冬天 01.11.2021

中国公民记者张展的哥哥张举近日在推特上发文分享张展近况，表示他担忧张展无法坚持过即将到来的冬天。此外，多名长期关注张展情况的维权人士，也呼吁中国政府立即让张展保外就医。

This screengrab taken on December 28, 2020 from an undated video showing former Chinese lawyer and citizen journalist Zhang Zhan as she broadcasts via YouTube, at an unconfirmed location in China. - Zhang was jailed for four years on December 28, 2020 by a court in Shanghai for her reporting from Wuhan as the Covid-19 outbreak unfurled, her lawyer said, almost a year after details of an unknown viral pneumonia surfaced in the central China city. (Photo by Handout / YOUTUBE / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YouTube - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

记者无疆界等NGO致信习近平 呼吁释放张展 17.09.2021

包括记者无疆界在内的四十多个非政府组织联署, 呼吁中国领导人习近平释放因报道武汉疫情被判刑的公民记者张展。她因在狱中绝食健康状况恶化。 

This screengrab taken on December 28, 2020 from an undated video showing former Chinese lawyer and citizen journalist Zhang Zhan as she broadcasts via YouTube, at an unconfirmed location in China. - Zhang was jailed for four years on December 28, 2020 by a court in Shanghai for her reporting from Wuhan as the Covid-19 outbreak unfurled, her lawyer said, almost a year after details of an unknown viral pneumonia surfaced in the central China city. (Photo by Handout / YOUTUBE / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YouTube - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

张展营养不良送医 前律师：难以受到人道的对待 04.08.2021

因报导武汉疫情遭判刑四年的中国公民记者张展传出因在监狱持续半绝食抗议，目前体重已跌到40公斤以下，且有严重营养不良的情况。曾代理她案件的维权律师认为，中国政府不太可能因此放松对她的管制。

广告

媒体看中国

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

德语媒体：台湾需要更多支持

过去的一年当中，台湾打破国际孤立的努力有了一些收获，但总体而言，台湾的处境仍非常危险。  