德国政府呼吁北京释放张展

（德国之声中文网）德国外交部向德广联证实，德国驻中国大使馆已向中国外交部提出交涉，要求立即释放张展。

外界对38岁的张展的健康状况十分担忧。10月底时，他的哥哥张举在推特发文写道："张展身高177cm，目前体重不足40kg。她那么倔强。我觉得她可能活不了太久了。在即将到来的冷冬，如果她没有坚持过去，我希望世界能记住她原来的样子。"

武汉因新冠爆发而封城的日子里，张展曾于2020年年初前往当地进行实地调查，在社交媒体上发布自己的所见所闻。2020年5月她在上海被拘捕，后被指控编造丶散布虚假讯息。去年12月28日，上海浦东新区法院在闭门审理后，以「寻衅滋事」的罪名判处张展4年徒刑。

被捕后不久，张展就开始在狱中绝食抗议。她的律师曾表示，当局曾用插管给她鼻饲喂食。 今年8月，传出她在位于上海的监狱里继续以半绝食抗争，面临严重营养不良的情况。

张展的律师曾对德国之声表示，张展拒不认罪，不妥协，因此狱方不会给她一个更人道的对待。11月15日，张展的母亲正式向上海司法机构提交申请，要求允许张展保外就医。

在去年12月张展案宣判后，欧盟和美国政府就立即对此发表立场，呼吁中国当局释放张展和其他被关押的公民记者。11月8日，美国国务院发言人再次对张展的境况表示关切，并呼吁将她释放。

今年9月，大赦国际、记者无疆界等40多个非政府人权组织也发表联署，呼吁中国领导人习近平释放公民记者张展。中国政府则驳斥非政府阻止的有关要求是与中国敌对的"政治操弄"。

（德广联等）

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