德国政府可能会禁止德国电信商与华为合作

（德国之声中文网）德国《商报》周一（7月25日）引述联邦内政部的消息称，柏林政府有可能会禁止网络运营商使用中国制造的“关键零部件”。即便一些零部件已经被安装使用，但内政部保留责令运营商拆除“不值得信任的”制造商提供的零部件的权利。

联邦内政部向《商报》证实，“如果继续使用可能会损害德国的公共秩序或安全，特别是如果关键部件的制造商不值得信赖”，可以禁止使用已经安装的部件。

《商报》的报道指出，用行业术语来说，这就意味着华为和中兴提供的网络设备必须通过北欧爱立信和诺基亚的设备替换。但这会给德国电信（Deutsche Telekom）、Vodafone和Telefónica Deutschland几家大型电信运营商带来巨大麻烦。一方面设备替换会造成成本大增，另一方面还会拖缓德国5G网络建设的速度。

华为是全球最大的电信设备供应商之一，也是5G技术的领导者。包括美国和英国在内的几个国家已经禁止华为参与5G网络建设，原因是担心华为技术可能成为中国间谍破坏活动的门户。不过，德国网络运营商还是愿意继续使用华为的设备。

但是，来自德国执政党的政治人物对德国网络运营商的态度不以为然。自民党议会党团副主席库勒（Konstantin Kuhle）在接受《商报》采访时说：“如果还没有认识到华为在德国的活动对中国影响力的地缘政治意义，那就属于不谙世事和天真无邪了。”

绿党议会党团副主席冯诺茨（Konstantin von Notz）说，现在必须让所有人都清楚，“为了不成为可被勒索的对象，就不应该在经济上把自己交给具有帝国主义态度的独裁者”。

不过，目前德国政府尚未对是否将华为和中兴制造的关键性设备定义为“不值得信任”做出最终的决定。

去年4月23日，德国联邦议会批准了一项关于IT安全的新法律，名为IT-安全法 2.0。德新社报道称，新的法律为德国可能在构架5G网络时将华为排除在外提供了框架。

德新社报道称，该法律旨在保护重要的基础设施，如移动和能源网络。如果一家制造商是由外国政府控制，或参与了被认为是危险的活动并向德国提供有关安全的部件。那么德国内政部就有将其排除在外的权力。

新法规定设备供应商必须提供全面的质量保证。德国有关方面除了对其会进行技术上的检查以外，还会进行政治上的检查。

（法新社、德新社）

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