 德国政府亚洲政策方针出炉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2020

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时政风云

德国政府亚洲政策方针出炉

印太地区的地缘政治因素越来越重要，作为贸易大国的德国，为了保持富裕和影响力，必须同那里的国家共同构建未来的多极国际秩序。德国外长马斯表示，正在同那里"与我们共享民主与自由原则"的国家紧密合作。

Deutschland Bundesaußenminister Heiko Maas (Reuters/A. Konstantinidis)

德国外长马斯

DW.COM

德国基民盟议员、联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根在《法兰克福汇报》上发表署名文章，呼吁欧洲在世界格局变化、中国成为竞争者与制度性对手的背景下，加强自身与合作，共同迎接挑战。

欧洲人再度成为特朗普率性而为政策的牺牲品。德国之声评论员Barbara Wesel认为，眼下，欧洲人只能呼吁德黑兰好自为之了。

（德国之声中文网）德国联邦政府周三（9月3日）通过了外交领域的亚洲政策指导方针。会后德国外长马斯表示，这个名为印太政策指导方针的文件规定，将加强对该地区的关系，该地区大国包括中国、印度、日本等。德国也将与该地区在安全政策方面展开合作，并推动气候政策、人权、自由贸易以及数字化领域的进一步交往。

鉴于印太地区在地缘政治以及经济领域扮演的角色越来越重要，马斯强调，尽管喜马拉雅山和马六甲海峡远隔千山万水，但未来几十年里德国的富裕和地缘影响力能否延续，取决于德国怎样与该地区合作，"那里将是构建未来国际秩序最重要的地方。"

 马斯说，德国联邦政府希望参与构建国际新秩序，"把它建立在规则和国际合作、而不是弱肉强食的基础上"。正因如此，德国正在同那里"与我们共享民主与自由原则"的国家紧密合作。他说，在这个过程中，我们将加强多极世界的理念，不让一个国家成为大国角力的牺牲品。

 过去数年里，印度、太平洋地区曾发生多次地缘政治冲突，中国和美国之间敌对，以及中国在南海的主权要求，均是危机爆发的渊源。马斯补充说，我们忧虑地看到该地区不断增长的军备竞赛，一旦那里爆发冲突，全球难免不被卷入。

马斯最后强调，该地区的稳定对于德国的经济而言具有关键性的意义。"作为贸易大国，我们的富裕同贸易自由以及自由航行直接挂钩，我们很大一部分贸易货物量经过印太地区"。据德国外交部透露的消息，德国将继续推动同当地国家签署自贸协定，以及加强在新型科技领域的交流。

 

李鱼/苗子（法新社等）

 

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