德国政府专机又双叒叕出故障：经济部长被困里斯本

政府专机故障已经成为“传统技能”？这次的受害者是经济部长哈贝克，他不得不推迟从里斯本返回柏林的行程。

（德国之声中文网）德国联邦经济部长哈贝克出席完在葡萄牙里斯本举行的网络峰会“Web Summit”之后，因为搭乘的政府专机出现技术故障，哈贝克不得不推迟返回柏林的行程。



哈贝克也因此缺席了红绿灯指正联盟破裂后的第一次红绿内阁会议，同时也错过了总理肖尔茨周三下午在联邦议院做出的政府声明。



出现故障的专机是一架空客A350，此前仅使用了五个月。具体触发故障的因素是发动机点火电路的技术缺陷，导致保险丝被烧断。

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此前被使用的德国政府专机空客A340-300因为频繁发生故障，于去年秋季退役。



去年8月，德国外长贝尔博克原本计划搭乘该架专机前往太平洋国家进行为期一周的访问，但由于途中连续发生两次故障，贝尔伯克被迫取消了访问行程，搭乘普通民航客机折返柏林。此事也让德国的国家形象严重受损。



2018年11月，时任德国总理的默克尔搭乘政府专机前往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯出席G20峰会。但专机在起飞后不到一小时就因为发生故障被迫在荷兰领空返航。



同一年10月，时任副总理的肖尔茨（德国现任总理）在巴厘岛参加完国际货币基金年度会议后，不得不搭乘民航客机返德，因为停在印尼机场的德国政府专机被老鼠咬坏了重要的电路。

2008年9月，出席完北京残奥会开幕式的德国总统克勒因为专机发生技术故障，不得不携代表团一行50人转乘中国国际航空的普通飞机返回德国。

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（综合报道）

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