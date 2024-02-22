德国政府下调2024年经济预测 寻找新战略

（德国之声中文网）本周三（2月21日），德国经济部长哈贝克确认了修改后的德国2024年经济展望，将今年的GDP增长预测从先前的1.3%降低为0.2%。尽管德国经济增长乏力并不是新鲜事，但政府如此大幅调低增长预测还是超过了许多专家的预料。

德国经济研究所（IFO）和基尔世界经济研究所(IfW)最近虽然也下调了2024年的预测，但还是比政府更为乐观：Ifo将德国今年的经济增长预测从先前的0.9%调低为 0.7%，IfW则是从1.3%调低为0.9%。

去年，德国全年国内生产总值（GDP）经价格调整后比上年实际下降0.3%，但服务行业普遍保持增长，劳动力市场保持强劲，高通胀也在去年最后一个季度得到了控制。从按美元计算的名义国内生产总值（GDP）来看，德国去年甚至以4万5000亿美元的GDP超过日本（4万2000亿美元），成为世界上第三大经济体。尽管如此，经济部长哈贝克在介绍2024经济展望报告时表示："我们走出危机的速度比希望的要慢。"他说，"全球经济环境不稳定、全球贸易增长处于历史低位，这对德国这样的出口国来说是一个挑战。"

国内外需求下降

去年，德国进出口出现双降，据德国联邦统计局2月5日发布数据，2023年德国进口额13525亿欧元，下降9.7%；出口额15621亿欧元，下降1.4%。地缘政治的不确定性和中国等市场的需求下降是德国经济复苏的障碍之一。数据显示，与2022年相比，2023年中德双边贸易额下降15.5%。 其中，2023年德国从中国进口额为1557亿欧元，同比下降19.2%；德国向中国出口额为973亿欧元，同比下降8.8%。

此外，德国大型工业也因失去俄罗斯廉价天然气进口而受到损害。 欧洲央行为控制通胀而进行的一系列加息抑制了投资。高通胀和购买力下降也导致国内需求下降。

经济衰退来了——德国该怎么办？

有何良方？

德国经济部长哈贝克敦促进行更多改革，捍卫德国作为工业生产基地的竞争力。他尤其指出需要解决的长期"结构性问题"，例如技术工人短缺、官僚主义严重以及长期投资不足。

哈贝克还承认，德国执政联盟党派之间频繁发生的公开争端也令商业界感到不安。

德国经济目前积极的一面是劳动力市场稳定。德国2023年平均有4590万人就业，今年就业人数预计还将增加。 此外，人们的薪资上涨，意味着有更多的钱消费。

哈贝克表示："工资增长非常明显，并且今年将高于通货膨胀率。"德国去年的通胀率平均为5.9%。根据联邦政府年度经济报告，今年预计降至2.8%。德国财政部长林德纳在联邦议院乐观地表示： "通货膨胀已变得可控。"

德国三党联合政府的内部争端也引起经济界的不安

德国央行近日表示，德国经济产出2024年第一季度将再次小幅下滑。由于德国2023年第四季度国内生产总值(GDP)环比下降0.3%，一旦今年第一季度出现负增长，德国将进入技术性衰退。

德国经济部的报告指出，2024年第一季度大范围的罢工，特别是影响公共交通的罢工，是影响经济的一个关键因素。不过，他补充说，"广泛而持久的下降"被认为不太可能。

(综合报道）

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