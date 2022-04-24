德国政府下调本年度景气预估值 4月通胀40年最高

（德国之声中文网）根据周三（4月27日）公布的春季预估报告，今年，德国国内生产总值将仅增2.2%，2023年为2.5%。而在今年1月的年度经济预估报告中，联邦政府的预估值尚为3.6％。

绿党籍经济部长哈贝克明确表示，"明显存在景气风险"。他指出，""冠状病毒大流行瘟疫肆虐两年后，俄罗斯发动的战争构成新负担。侵乌战争及其经济影响使我们认识到，我们易受创伤。"。他强调，德国将逐步摆脱从俄进口能源的束缚，"同时，联邦政府将尽一切可能，力争即使在困难时期也保障我们的经济实力，为我们的企业提供有目标的保护伞，且立即落实。"

联邦政府不认为，高消费者价格局面能很快缓解。本年度，预计通货膨胀率为6.1%。迄今，这一涨幅只在上个世纪70年代的石油危机期间以及两德统一后的一段时间内出现过。明年通胀率预期会大幅回落至2.8%。

德国联邦统计局4月28日宣布，德国4月份的通货膨胀率预计为7.4%。由于俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，能源和原材料的价格与前一年相比急剧上升，导致燃料和供暖价格陡增，食品价格也大幅提高。

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（德新社，路透社）

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