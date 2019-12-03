 德国政府“一个中国政策”遭质疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2019

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时政风云

德国政府“一个中国政策”遭质疑

德国政府坚持了近半个世纪的“一个中国政策”是否已经不合时宜？继续恪守这一政策又是否意味着德国将经济利益凌驾于自由民主价值观之上？德国联邦议会请愿委员会星期一就“德国是否应当与台湾建立外交关系”召开了公开听证会。

Berlin | Petitionsausschusses im Bundestag zu Taiwan (DW/M. Cui)

请愿案听证会现场。除了请愿委员会的各党派联邦议员、发起者，外交部也派代表出席。

(德国之声中文网) 此份请愿书的主要诉求是"要求联邦政府建立与中华民国(台湾)的全面外交关系"。请愿发起人、来自罗斯托克的退休海洋生物学家克罗伊茨贝格(Michael Kreuzberg)在听证会上说，台湾从1987年起就开始民主化，而中共政权正在试图染指这个年轻的民主国家，因此，德国以及欧盟道义上有责任采取措施保护具有相似价值观的政体。他结合近期香港示威浪潮、新疆侵犯人权状况频出强调，今日香港、新疆的情况，有可能发生在明日的台湾。

在周一(12月9日)的听证会开始前，现年72岁的克罗伊茨贝格在接受德国之声采访时表示，他发起这份请愿案，也与他个人在东德的经历有关。他在年轻时积极投身于环保运动，被东德当局找了不少麻烦。"我尝过专制政权的滋味，可是实现了民主统一的德国，其联邦政府怎么能够处处讨好中共专制政权，同时却不愿外交承认民主台湾？"他认为，柏林墙倒塌30年后的今天，许多德国人已经忘记了民主是一项需要不断争取、不断为之奋斗的事业，"而仍然在为民主而坚持的台湾，却被德国有意无意地忽视。"

克罗伊茨贝格还认为，德国政府从1972年起就恪守的"一个中国政策"已经不合时宜，"不管全球各国的官方立场是什么，事实上现在中国和台湾就是两个国家，前者还对后者存续构成了威胁。"

Deutschland Michael Kreuzberg, Meeresbiologe aus Rostock (DW/M. Cui)

克罗伊茨贝格在听证会前接受德国之声采访时表示，他在发起请愿前，“根本不认识任何一个在德国的台湾人或者中国人。这次请愿经历让我结交了不少有意思的人物。”

外交部：不会动摇"一个中国政策"

在听证会上，陪同克罗伊茨贝格一同出席听证会的世界台湾同乡会会长傅佩芬也强调，"一中一台"在台湾民主化后就已经成为了事实，两蒋时代对中国大陆的主权诉求早已被摒弃，这意味着几十年前两岸都默认的"一个中国"已经蜕变为北京的单方面诉求。傅佩芬呼吁德国在捍卫自由民主价值观、维护与台湾的事实上的价值观共同体时"能够少一些委曲求全"，还呼吁西方国家应当在台湾问题上更加团结地面对中国，"北京可以各个击破，但是多个大国联合起来，中国就会有所忌惮。"

德国外交部亚太司司长西格蒙(Petra Sigmund)作为政府方面的代表出席了此次听证会。她指出，作为德中双边关系的重要基石，"一个中国政策"不允许柏林与台北建立正式外交关系，"但是，非官方、非正式的双边往来十分丰富、全面，台湾也是德国非常重要的经贸、科技等领域的伙伴。"西格蒙认为，德国政府应当避免单方面改变现状，"同时继续保持与北京、台北的沟通管道畅通。"

DW.COM

德国联邦议会网站上的一则民众请愿书，近日引发台湾媒体关注。请愿者质疑德国政府为何只承认侵犯人权、破坏人权的北京政权，却至今不承认早已实现民主化的“另一个中国”——台湾。联署人数目前已突破了5万，这意味着联邦议会必须尽快做出回应。 (05.10.2019)

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作为台湾民间代表的傅佩芬对这类外交辞令表示不满，认为现在最需要改变的就是"一个中国政策"这一已经显得过时的所谓"现状"。她强调，中国不能代表台湾，因为"专制没有资格代表民主"。

议员质问外交部：德国到底怕什么？

请愿委员会成员、自民党议员托滕豪森(Manfred Todtenhausen)以及社民党议员莫勒(Siemtje Möller)则都质问外交部的西格蒙："德国政府不愿正式承认台湾，到底是在忌惮什么？"后者则回应说，中国是德国的全方位战略合作伙伴，动摇作为双边关系基石的"一个中国政策"、不再坚持"世界上只有一个中国、台湾是中国一部分"，将"极大损害德国的国家利益"。她指出，中国政府在台湾问题上非常敏感，"北京在地图出版物等问题上的激烈反应我们都见识过。"

基民盟议员施托约翰(Gero Storjohann)则表示，他个人能够理解联邦政府恪守"一个中国政策"的动机，"但是我无法理解的是，为什么台湾在世界卫生组织、民航组织等处屡遭北京排挤的时候，德国政府没能为台湾说几句话？毕竟这是协调国际合作、关乎民生的组织。如果中国当局做得那么过分的话，我也对德国是否还需要拘泥于半个世纪前的老政策表示怀疑。"

对此，外交部代表西格蒙表示，参与这些国际组织都需要联合国会员身份，因此"十分复杂"，但是德国政府正在"积极地斡旋，促进台湾参与更多的国际合作。"

自民党议员托滕豪森随后同时向请愿发起人以及外交部代表发问："德国的对台政策，今后到底应该有哪些改变？"发起人克罗伊茨贝格回答说，希望德国官方能够在公开层面上至少承认"一个中国政策"已经不再符合现状。外交部亚太司司长西格蒙则说，目前德国与台湾的非官方层面合作已经很丰富了，将在此基础上继续发展。

Petent Michael Kreuzberg und Grünen-Politiker Cem Özdemir (Klaus Bardenhagen)

提案最初曾被请愿委员会驳回，后来在绿党的协助下，才在今年9月开放联署。图为听证会后，绿党资深议员厄兹德米尔与发起人克罗伊茨贝格进行交谈

请愿委员会将"择日决定"

绿党议员厄兹德米尔(Cem Özdemir)则表示，德国政府至少应该在不突破"一个中国政策"的前提下，更加积极地寻求扩大与台湾的合作。他建议，德国2020年出任欧盟轮值主席国期间，至少应该稍微提及"德国与台湾是价值观共同体"。对此，西格蒙回应说，任何触及"一个中国政策"的企图都有引发中方强烈反弹的风险，但是外交部会"谨慎考虑这些建议"，尤其是扩大与台湾的非官方合作。

听证会后，厄兹德米尔向德国之声记者表示，德国与台湾目前其实有着不少共同利益，因此有着广阔的扩大合作空间："比如如何抵御对民主政体的渗透和攻击？如何应对针对性的假消息、假新闻？如何应对专制政权的宣传策略？我们欧洲人在许多地方需要向台湾人学习。"

请愿委员会并没有在周一的听证会上决定是否将此提案提交联邦议会全会，而是将"择日决定"。对此，发起人克罗伊茨贝格对德国之声表示，他估计"希望非常渺茫"，但是"我半辈子的东德经历，让我坚信经济利益不能凌驾于自由民主价值观之上，可惜我们德国在处理国际关系时，往往不能遵守这一点。"

 

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