 德国政客圣诞夜都吃啥？ | 文化经纬 | DW | 24.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

德国政客圣诞夜都吃啥？

提到平安夜晚餐，人们很容易想到家人围桌而坐享用美味的烤鹅，但实际上各家的传统大餐都不同。德国著名的政治人物圣诞节都喜欢吃些什么呢？总理默克尔又会端出哪道菜呢？

Gänsebraten

（德国之声中文网）德国高层政治家在圣诞夜和圣诞节假期的饮食主要是传统菜，但有时也会有不寻常的菜肴。据图片《图片报》报道，联邦农业部长克罗克纳（Julia Klöckner）最喜食酥皮馅饼，财政部长朔尔茨（Olaf Scholz ）则对越南汤情有独钟。鲱鱼沙拉是巴伐利亚州州长马库斯·索德(Markus Söder)的最爱，而劳工部长海尔(Hubertus Heil)则认为最佳美食莫过于炖羊肉。

Ragout Fin im Blätterteig

联邦农业部长克罗克纳最喜食酥皮馅饼

朔尔茨在接受《图片报》的政界名人节日大餐的调查时表示，他的最爱是越南“河粉汤面”（Pho Bo）。他说："这碗河粉汤面"吃下之后立刻感觉浑身暖和，也让我想起了和妻子在越南度过的美好假期。"

联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)的圣诞晚餐是烤三文鱼片配全麦面条。饭后甜点是苹果馅饼配香草冰淇淋。他说："我特别喜欢在烤箱里烤的三文鱼片，当然还要涂上蜂蜜。"联邦劳工部长海尔说:"我们的圣诞晚餐是普罗旺斯式炖羊肉，这是我最喜欢的一道菜。"

Apfelstrudel mit Vanille-Eis

联邦经济部长阿尔特迈尔的圣诞晚餐饭后甜点是苹果馅饼配香草冰淇淋

在联邦农业部长克罗克纳家的圣诞夜餐桌上，上的是"传统的圣诞晚餐酥皮奶油鸡肉饼配蘑菇核桃生菜沙拉。开胃小吃是芒果、奶酪加澳洲坚果和甜柠檬汁。" 克罗克纳说开胃菜不是固定的，"但面条和鸡肉加奶油是必有的传统"。还要再配上本地区的上好白葡萄酒。

Fastenspeisen Speisefisch Karpfen

鲤鱼是传统的德国圣诞佳肴

梅克伦堡-前波莫瑞州州长曼努埃拉·施韦西格(Manuela Schwesig)表示，圣诞晚餐对她来说 "非常的传统"："圣诞夜午餐是煎鲤鱼，晚餐土豆沙拉和烤香肠"。圣诞节第一天吃炖鹅肉配土豆丸子和红菜。"

Symbolbild: Rotkohl und Klöße

基民盟主席索德的圣诞大餐有烤鹅配大土豆丸子

基社盟主席索德在调查作中说："圣诞夜晚餐我始终喜欢母亲做的配有苹果和鸡蛋的红鲱鱼沙拉。圣诞节第一天我们当然要吃烤鹅配大土豆丸子、红菜和芹菜。" 萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的最爱是西里西亚的传统美食："晚餐有西里西亚烤香肠、自制酸菜和土豆泥，当然还有西里西亚的罂粟籽饺子。"

社民党卫生专家卡尔·劳特巴赫(Karl Lauterbach)说："像每年一样，我都等待着一个惊喜。我的85岁的老母亲亲自掌勺，她是个经验丰富的出色厨师。" 劳特巴赫说， "不会是肉菜，因为我从1988年开始就没吃过肉了，而且菜里不放盐"。    

Traditionelle deutsche Küche - Nürnberger Würstchen mit Sauerkraut

社民党前主席加布里埃尔的平安夜晚餐是烤香肠

12月24日，前社民党主席西格马·加布里埃尔（Sigmar Gabriel）将与家人一起吃烤香肠。他说："按照我们这里的传统，圣诞夜的饭菜随便且简单。圣诞节第一天才会有圣诞大餐。
         
李京慧/洪沙（法新社）

©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

圣诞节德国人吃什么？

各类香肠是非常具有地方特色的传统德国美食，也是圣诞大餐中德国人的最爱。除此之外，还有烤鹅、土豆团子以及什锦色拉等等，也是圣诞餐桌上必不可少的菜肴。  

关于圣诞节的“冷知识”

有多少德国人拒绝过圣诞？圣诞大餐能不能去饭馆吃？有多少人假期还在苦命加班？德国之声给您提供几个另类数据！  

相关内容

Deutschland - Kölner Rheinufer bei Nacht

疫情之下庆贺圣诞节 24.12.2020

今年的圣诞节之际，德国的教堂比往年要安静。节日音乐会被取消，虽然许多圣诞弥撒仍照常举行，但是也受到防疫规定的制约。

Bochum | Einkaufsstraße in Bochum

专家：圣诞若不控制聚会 德国恐迎第三波疫情 24.12.2020

周四德国罗伯特-科赫研究所公布的单日新增新冠病例高达32195人。德国重症监护和急诊医学专家警告，若民众在圣诞节期间不能减少社交接触，明年1月将出现第三波疫情。圣诞期间，教堂继续开放。

Deutschland Lockdown Bayern ruft den Katastrophenfall aus.

日增病例创新高 德国酝酿“硬核封城” 11.12.2020

德国单日新增新冠感染病例逼近3万，已经创下疫情爆发以来的最高纪录。11月初以来实行的“温和版禁足令”显然收效甚微，联邦与各州将在本周末商议决定，是否在圣诞之前就开始实行“硬核封城”。

广告

告诉你：圣诞老人已经出发

2020年该来的总会来，该去的总会去。圣诞老人与时俱进，搞起了网络直播。你觉得，他的口袋里面有送给你的礼物吗？  

Gänsebraten

德国政客圣诞夜都吃啥？

提到平安夜晚餐，人们很容易想到家人围桌而坐享用美味的烤鹅，但实际上各家的传统大餐都不同。德国著名的政治人物圣诞节都喜欢吃些什么呢？总理默克尔又会端出哪道菜呢？  