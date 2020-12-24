德国政客圣诞夜都吃啥？

提到平安夜晚餐，人们很容易想到家人围桌而坐享用美味的烤鹅，但实际上各家的传统大餐都不同。德国著名的政治人物圣诞节都喜欢吃些什么呢？总理默克尔又会端出哪道菜呢？
（德国之声中文网）德国高层政治家在圣诞夜和圣诞节假期的饮食主要是传统菜，但有时也会有不寻常的菜肴。据图片《图片报》报道，联邦农业部长克罗克纳（Julia Klöckner）最喜食酥皮馅饼，财政部长朔尔茨（Olaf Scholz ）则对越南汤情有独钟。鲱鱼沙拉是巴伐利亚州州长马库斯·索德(Markus Söder)的最爱，而劳工部长海尔(Hubertus Heil)则认为最佳美食莫过于炖羊肉。
朔尔茨在接受《图片报》的政界名人节日大餐的调查时表示，他的最爱是越南“河粉汤面”（Pho Bo）。他说："这碗河粉汤面"吃下之后立刻感觉浑身暖和，也让我想起了和妻子在越南度过的美好假期。"
联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)的圣诞晚餐是烤三文鱼片配全麦面条。饭后甜点是苹果馅饼配香草冰淇淋。他说："我特别喜欢在烤箱里烤的三文鱼片，当然还要涂上蜂蜜。"联邦劳工部长海尔说:"我们的圣诞晚餐是普罗旺斯式炖羊肉，这是我最喜欢的一道菜。"
在联邦农业部长克罗克纳家的圣诞夜餐桌上，上的是"传统的圣诞晚餐酥皮奶油鸡肉饼配蘑菇核桃生菜沙拉。开胃小吃是芒果、奶酪加澳洲坚果和甜柠檬汁。" 克罗克纳说开胃菜不是固定的，"但面条和鸡肉加奶油是必有的传统"。还要再配上本地区的上好白葡萄酒。
梅克伦堡-前波莫瑞州州长曼努埃拉·施韦西格(Manuela Schwesig)表示，圣诞晚餐对她来说 "非常的传统"："圣诞夜午餐是煎鲤鱼，晚餐土豆沙拉和烤香肠"。圣诞节第一天吃炖鹅肉配土豆丸子和红菜。"
基社盟主席索德在调查作中说："圣诞夜晚餐我始终喜欢母亲做的配有苹果和鸡蛋的红鲱鱼沙拉。圣诞节第一天我们当然要吃烤鹅配大土豆丸子、红菜和芹菜。" 萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的最爱是西里西亚的传统美食："晚餐有西里西亚烤香肠、自制酸菜和土豆泥，当然还有西里西亚的罂粟籽饺子。"
社民党卫生专家卡尔·劳特巴赫(Karl Lauterbach)说："像每年一样，我都等待着一个惊喜。我的85岁的老母亲亲自掌勺，她是个经验丰富的出色厨师。" 劳特巴赫说， "不会是肉菜，因为我从1988年开始就没吃过肉了，而且菜里不放盐"。
12月24日，前社民党主席西格马·加布里埃尔（Sigmar Gabriel）将与家人一起吃烤香肠。他说："按照我们这里的传统，圣诞夜的饭菜随便且简单。圣诞节第一天才会有圣诞大餐。
李京慧/洪沙（法新社）
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