德国政客圣诞夜都吃啥？

（德国之声中文网）德国高层政治家在圣诞夜和圣诞节假期的饮食主要是传统菜，但有时也会有不寻常的菜肴。据图片《图片报》报道，联邦农业部长克罗克纳（Julia Klöckner）最喜食酥皮馅饼，财政部长朔尔茨（Olaf Scholz ）则对越南汤情有独钟。鲱鱼沙拉是巴伐利亚州州长马库斯·索德(Markus Söder)的最爱，而劳工部长海尔(Hubertus Heil)则认为最佳美食莫过于炖羊肉。

联邦农业部长克罗克纳最喜食酥皮馅饼

朔尔茨在接受《图片报》的政界名人节日大餐的调查时表示，他的最爱是越南“河粉汤面”（Pho Bo）。他说："这碗河粉汤面"吃下之后立刻感觉浑身暖和，也让我想起了和妻子在越南度过的美好假期。"

联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)的圣诞晚餐是烤三文鱼片配全麦面条。饭后甜点是苹果馅饼配香草冰淇淋。他说："我特别喜欢在烤箱里烤的三文鱼片，当然还要涂上蜂蜜。"联邦劳工部长海尔说:"我们的圣诞晚餐是普罗旺斯式炖羊肉，这是我最喜欢的一道菜。"

联邦经济部长阿尔特迈尔的圣诞晚餐饭后甜点是苹果馅饼配香草冰淇淋

在联邦农业部长克罗克纳家的圣诞夜餐桌上，上的是"传统的圣诞晚餐酥皮奶油鸡肉饼配蘑菇核桃生菜沙拉。开胃小吃是芒果、奶酪加澳洲坚果和甜柠檬汁。" 克罗克纳说开胃菜不是固定的，"但面条和鸡肉加奶油是必有的传统"。还要再配上本地区的上好白葡萄酒。

鲤鱼是传统的德国圣诞佳肴

梅克伦堡-前波莫瑞州州长曼努埃拉·施韦西格(Manuela Schwesig)表示，圣诞晚餐对她来说 "非常的传统"："圣诞夜午餐是煎鲤鱼，晚餐土豆沙拉和烤香肠"。圣诞节第一天吃炖鹅肉配土豆丸子和红菜。"

基民盟主席索德的圣诞大餐有烤鹅配大土豆丸子

基社盟主席索德在调查作中说："圣诞夜晚餐我始终喜欢母亲做的配有苹果和鸡蛋的红鲱鱼沙拉。圣诞节第一天我们当然要吃烤鹅配大土豆丸子、红菜和芹菜。" 萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的最爱是西里西亚的传统美食："晚餐有西里西亚烤香肠、自制酸菜和土豆泥，当然还有西里西亚的罂粟籽饺子。"

社民党卫生专家卡尔·劳特巴赫(Karl Lauterbach)说："像每年一样，我都等待着一个惊喜。我的85岁的老母亲亲自掌勺，她是个经验丰富的出色厨师。" 劳特巴赫说， "不会是肉菜，因为我从1988年开始就没吃过肉了，而且菜里不放盐"。

社民党前主席加布里埃尔的平安夜晚餐是烤香肠

12月24日，前社民党主席西格马·加布里埃尔（Sigmar Gabriel）将与家人一起吃烤香肠。他说："按照我们这里的传统，圣诞夜的饭菜随便且简单。圣诞节第一天才会有圣诞大餐。



李京慧/洪沙（法新社）

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