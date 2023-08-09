德国政坛“人间清醒”让对手和同志都倍感痛苦

（德国之声中文网）萨拉·瓦根克内西特（Sahra Wagenknecht）可以说是当今德国政坛最知名的政治人物之一。她在联邦议院的发言以及在视频社交平台发表的视频经常被翻译成中文并被“搬运”到中国的各大社交平台。在德国联合执政的三党民调满意度不断降低的当下，这位左翼党政治人物被中国很多网民称为德国政坛少数“人间清醒”之一。

在过去的一年间，瓦根克内西特是一个让对手党派和自己所在的左翼党都感到痛苦的人物。左翼党的民调支持率持续下降，而且不断传出党员退党的消息。根据最新的民调结果，左翼党的支持率已经跌破5%。但是瓦根克内西特个人在德国社会的支持度却急剧升高。她在党内唱反调，无视党纪的做法引发左翼党人的不满。该党已经向她发出最后通牒，要求她尽快“澄清”自己在党内的立场。

数月来一直有猜测认为瓦根克内西特会退出左翼党组建新的党派。民调机构Civey今年7月底发布的一项民意调查显示，如果瓦根克内西特组建新党，20%的德国选民“原则上可以想象”投票支持她的政党。

瓦根克内西特是德国政治脱口秀节目的常客。乌克兰战争爆发以来，口才极佳的她多次在政治脱口秀节目中呼吁停战和谈。今年2月，她和德国著名女权主义者施瓦泽尔（Alice Schwarzer）一起在网络上发表《和平宣言》（Manifest für Frieden），呼吁肖尔茨政府停止向乌克兰提供可能导致战争升级的武器，并“努力实现停火与和平谈判”，以“防止数十万人死亡或更严重的情况发生”。《和平宣言》请愿书总共获得85万签名支持，为此在柏林召集的反战大会有数万人亲临现场，她们的号召力在德国舆论场引发广泛讨论。在其它问题上，瓦根克内西特批评左翼党领导层迎合所谓的“左派生活方式”，她认为对边缘群体的包容政策正在使左翼党失去它的核心选民。

“瓦根克内西特”现象

尽管瓦根克内西特还没有单独组党，但是她在德国东部已经广受欢迎。民意调查机构Insa今年7月在瓦根克内西特的出生地——德国东部图林根州做出的民调显示，假想瓦根克内西特组建“瓦根克内西特党”，“瓦根克内西特党”的支持率在该州会高达25%，成为最受欢迎的党派，领先排名第二的极右翼政党选项党（AfD）3个百分点。选项党并非不知道瓦根克内西特的受欢迎程度。2月，选项党图林根分部领导人霍克(Björn Höcke) 曾向瓦根克内西特发出邀请，邀请其加入选项党。

曾为瓦根克内西特下属，现任联邦议院左翼党经济政策发言人的莱耶（Christian Leye）说，这说明民调一路飙升的选项党在德国政治生态中比任何党派都更惧怕瓦根克内西特。莱耶在接受德新社采访时说：“她（瓦根克内西特）是唯一一个可以击败霍克的民主政治人物。”

这一结论得到曼海姆大学政治学博士后瓦格纳（Sarah Wagner）的认同。瓦格纳对“瓦根克内西特”现象进行了研究。她通过研究发现，即便是在极右翼政党的支持者当中，瓦根克内西特受欢迎的程度绝不输于选项党的领导人。

瓦格纳在接受德国之声采访时说：“我们看到移民议题和瓦根克内西特之间存在密切关联。”但是支持瓦根克内西特的选民不仅是对现有移民政策不满的一群人，对气候保护政策不满和反对LGBTQI群体权利的选民，也都在瓦根克内西特提出的观点和论述中找到共鸣。

瓦格纳分析指出，目前表示支持选项党的民众并非该党的铁杆支持者。他们当中很多人对民主制度感到失望，也有一些人属于保守派。他们之所以支持选项党是因为他们看不到其它任何党值得他们投票支持。

保守社会加社会主义经济？

分析人士指出，瓦根克内西特提供的是德国前所未有的东西：保守的社会价值观与社会主义的经济价值观相结合。瓦格纳说：“我们无法准确说出有多少人赞同左翼保守派价值观。但我们可以说，这是一个重要的群体。我们以前从未在德国任何一个政党中看到过这种价值观的组合。”

瓦格纳分析指出，“瓦根克内西特党”的潜在支持者主要分布在德国东部地区。但是她又表示，瓦根克内西特的支持者并不是一个特定的人群。她的支持者并非主要集中在年长者或者年轻人当中，也并不是男性高于女性或者女性高于男性，更不是来自某个特定的社会阶层。由此也可以说明，“瓦根克内西特党”的潜在选民是一个分布极其广泛数量众多的人群。

瓦根克内西特的未来：告别过去

今年3月，瓦根克内西特表示，2025年她将不再代表左翼党参选联邦议员。至于是否组建新党，她表示要等到今年年底再做出决定。一旦她成立新的政党，左翼党中一些议员、党员和支持者都将追随她离开，这对培养了瓦根克内西特的政治生涯的左翼党而言恐怕将是灭顶之灾。

1969年，瓦根克内西特出生在位于东德图林根州的耶拿市。她的母亲是德国人，父亲是伊朗人。1989年初，她加入东德长期执政的统一社会党。统一社会党最终在2007年演变为左翼党。2009年，瓦根克内西特作为左翼党候选人当选德国联邦议院议员。她曾多年担任左翼党内部的“共产主义纲领”派别的发言人。

无论她最终是否决定脱离左翼党，分析家们都已经为瓦根克内西特制定了“作战计划”：参加明年春季的欧洲议会大选“试试水温”，然后于2024年秋季在德国东部勃兰登堡、萨克森和图林根三个州展开全面竞选。可以说，德国的政治未来在很大程度上取决于瓦根克内西特做出怎样的决定。

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