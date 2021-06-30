德国撤离最后一批驻扎阿富汗官兵

德国联邦国防军在阿富汗北部玛玛尔的营地已经被清理一空。参与北约坚定支持特派团的最后一批德国官兵乘坐飞机离开阿富汗。至此，德国结束了在阿富汗为期近20年的军事行动。目前还有数千名曾为德军服务过的阿富汗人的前景不明，人权组织警告称，这些人恐怕会遭到塔利班的报复。
（德国之声中文网）德国联邦国防部对外宣布，联邦国防军在阿富汗驻扎了近20年之后完成撤军。目前正在美国访问的德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示：“历史的一页画上句点。这是一次充满挑战并对联邦国防军影响深远的军事部署，联邦国防军在战斗中证明了自己。在这次任务中，我们的军人在身体和精神上都受到了伤害，有人为此失去了生命，我们为牺牲者哀悼。”
最后一批驻扎在阿富汗北部马扎里沙里夫（Masar-i-Scharif）玛玛尔多国部队营地（Camp Marmal）的德国官兵乘坐4架军用飞机撤离。当地时间本周一（6月29日）晚间9点24分，德国空军A400M螺旋桨运输机搭载着最后一批官兵离开阿富汗。搭乘这架飞机的还有德军指挥官迈耶尔（Ansgar Meyer）。
美国政府加快撤军速度之后，德国联邦国防军也被迫提前撤军。美国原本定于在9月11日——美国遭到“911”恐怖袭击纪念日这一天之前完成撤军，但是后来将这一时间表提前至7月4日——美国国庆日。
随着北约多国部队的撤军，阿富汗的安全局势开始恶化。极端伊斯兰组织塔利班几周来开始加强进攻。今年5月1日以来，塔利班已经占领了阿富汗国内400个行政区当中的90个。驻扎在马扎里沙里夫的北约多国部队还增配了迫击炮，以抵挡撤军阶段遭到塔利班的袭击。
对于德国联邦国防军来说，驻军阿富汗是历史性的篇章。2001年9月12日，也就是“911恐袭”发生之后的第二天，时任德国联邦总理的施罗德在柏林表示，他向美国总统确保“德国无限的——再强调一遍——是无限的团结”。
当时担任德国联邦国防部长的施特鲁克（Peter Struck）简要指出，德国的安全也需要在阿富汗兴都库什山脉得到捍卫："如果我们与盟友和伙伴一起在国际恐怖主义的老巢对它进行打击，包括通过军事手段，德国会更加安全。"
同一年12月22日，德国联邦议院批准联邦国防军参加阿富汗国际维和部队的决定。第二年1月，联邦国防军第一批官兵抵达阿富汗。1月14日，德军士兵首次参与在被战争摧毁的城市巡逻的任务。
过去20年，德国在阿富汗驻军累计15万人次，其中不少德军士兵驻扎多次。这是第二次世界大战结束后德军死亡人数最多的海外任务，59名德国军人在阿富汗死亡，其中35人死于战斗或袭击。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示：“我向死难的官兵表示哀悼，他们不会被世人遗忘。”
这项启示于社民党、绿党联合政府，结束于基民盟/基社盟、社民党大联合政府的军事部署是到目前为止德国联邦国防军参与的一项最为昂贵且死伤最多的海外军事行动。从2002年到现在，德国联邦政府总共为此花费了180多亿欧元。这其中最大的开销用于联邦国防军在阿富汗的驻军支出，约125亿欧元。
在今年5月开始撤军前，驻扎在兴都库什的德军官兵仍有1100人。德国在阿富汗驻军人数仅次于美军。除了人员撤退，还有大约750个集装箱的物资通过陆路或者空运的方式运回德国，其中包括120辆军用车辆和6架直升机。
德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示将对时长近20年的阿富汗军事行动做出总结。她说：“我们将会公开地进行讨论，哪些内容是好的，哪些不好，以及我们学到了什么。”
德国左翼党议会党团主席巴尔驰(Dietmar Bartsch)在接受RTL/ntv电视台采访时说，德国在阿富汗的军事行动以失败告终。他说：“如果大家看到德国军队和北约其它国家的军队是如何慌乱地撤离阿富汗，那就不可能得出一个好的结论。”
现在尚不明了的还有曾经为国际部队服务过的数千名阿富汗人未来的前景和命运。德国联邦政府此前曾做出表态，2013年以来所有为德国联邦国防军和德国其它安全部队工作过，例如担任过翻译的阿富汗人，原则上都应该有资格在德国重新获得安置。但是他们必须证明受到塔利班威胁，并自行支付自己同家人搬到德国的费用。人权组织已经多此提醒，北约撤离阿富汗后，塔利班会对这些曾经为北约多国部队服务过的阿富汗人展开报复行动。
(德新社、法新社、路透社)
伴随着国际部队从阿富汗撤出，其当地雇员愈加担心塔利班会对他们进行报复，希望国际部队能够带着他们一起走。与此同时，塔利班放话，要求这些当地雇员们“忏悔”，表示“悔过自新”后会既往不咎。