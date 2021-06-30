德国撤离最后一批驻扎阿富汗官兵

（德国之声中文网）德国联邦国防部对外宣布，联邦国防军在阿富汗驻扎了近20年之后完成撤军。目前正在美国访问的德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示：“历史的一页画上句点。这是一次充满挑战并对联邦国防军影响深远的军事部署，联邦国防军在战斗中证明了自己。在这次任务中，我们的军人在身体和精神上都受到了伤害，有人为此失去了生命，我们为牺牲者哀悼。”

最后一批驻扎在阿富汗北部马扎里沙里夫（Masar-i-Scharif）玛玛尔多国部队营地（Camp Marmal）的德国官兵乘坐4架军用飞机撤离。当地时间本周一（6月29日）晚间9点24分，德国空军A400M螺旋桨运输机搭载着最后一批官兵离开阿富汗。搭乘这架飞机的还有德军指挥官迈耶尔（Ansgar Meyer）。

塔利班一路推进

美国政府加快撤军速度之后，德国联邦国防军也被迫提前撤军。美国原本定于在9月11日——美国遭到“911”恐怖袭击纪念日这一天之前完成撤军，但是后来将这一时间表提前至7月4日——美国国庆日。

随着北约多国部队的撤军，阿富汗的安全局势开始恶化。极端伊斯兰组织塔利班几周来开始加强进攻。今年5月1日以来，塔利班已经占领了阿富汗国内400个行政区当中的90个。驻扎在马扎里沙里夫的北约多国部队还增配了迫击炮，以抵挡撤军阶段遭到塔利班的袭击。

历史上的海外军事行动

对于德国联邦国防军来说，驻军阿富汗是历史性的篇章。2001年9月12日，也就是“911恐袭”发生之后的第二天，时任德国联邦总理的施罗德在柏林表示，他向美国总统确保“德国无限的——再强调一遍——是无限的团结”。

当时担任德国联邦国防部长的施特鲁克（Peter Struck）简要指出，德国的安全也需要在阿富汗兴都库什山脉得到捍卫："如果我们与盟友和伙伴一起在国际恐怖主义的老巢对它进行打击，包括通过军事手段，德国会更加安全。"

同一年12月22日，德国联邦议院批准联邦国防军参加阿富汗国际维和部队的决定。第二年1月，联邦国防军第一批官兵抵达阿富汗。1月14日，德军士兵首次参与在被战争摧毁的城市巡逻的任务。

过去20年，德国在阿富汗驻军累计15万人次，其中不少德军士兵驻扎多次。这是第二次世界大战结束后德军死亡人数最多的海外任务，59名德国军人在阿富汗死亡，其中35人死于战斗或袭击。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示：“我向死难的官兵表示哀悼，他们不会被世人遗忘。”

13年后的告别 历史性的一天 2001年，德国是首次国际阿富汗会议的东道主，会议在波恩彼得斯贝格国宾馆举行。12月5日，卡尔扎伊当选过渡政府总理。不久后，德国联邦议会批准向阿富汗派出联邦国防军，参与国际驻阿援助部队（ISAF）。

13年后的告别 欧洲以外的首次战斗使命 2002年1月11日，首批70名联邦国防军士兵抵达喀布尔。这是二战后，德国士兵首次在欧洲以外执行战斗任务。最多时有5350名德国士兵驻扎在阿富汗。德国是继美英之后国际驻阿援助部队的第三大力量。

13年后的告别 首批阵亡者 2002年3月6日，两名德国士兵、三名丹麦士兵在喀布尔的一次爆炸中身亡。他们此前试图拆除一枚火箭弹。德国联邦国防军在阿富汗执行使命期间有55名士兵献出生命。

13年后的告别 “在兴都库什保卫德国安全” 2002年7月26日，德国国防部长施特鲁克（Peter Struck）看望阿富汗驻军。面对国内政坛对阿富汗军事使命的批评，施特鲁克说出一句i名言：“德意志联邦共和国的安全也在兴都库什得到捍卫。”

13年后的告别 北方的责任 联邦国防军被派往相对平静的阿富汗北部。这样可以缓和德国国内的批评声，同时也满足国际社会的期望。自2003年10月起，德国士兵在昆都士省驻扎。2006年，德国接管阿富汗北部的安全责任。

13年后的告别 对民众的实际帮助 德国是首批参与阿富汗民事重建的北约成员国之一。民事重建与军事使命被视为一枚硬币的两面。2014年以后，德国也将继续对重建任务提供资金支持。

13年后的告别 培训阿富汗安全力量 在培训阿富汗安全力量方面，德国也扮演着领导角色。6万余名阿富汗警察和士兵在四个中心接受培训，位于阿富汗不同的地区。截至2012年底，德国政府为此提供了3.8亿欧元资金。

13年后的告别 黑色的一天 2009年9月4日，德军上士克莱恩（Georg Klein）要求北约对昆都士两辆油罐车发动空袭，这两辆车受到塔利班武装分子劫持。空袭造成至少91名平民死亡，其中包括儿童。在德国针对克莱恩涉嫌战争罪行的调查已中止。

13年后的告别 德国总统的失言 2010年3月22日，德国总统克勒（Horst Köhler）从阿富汗返回时在飞机上对联邦国防军阿富汗使命的表态在德国引发激烈回应。克勒称，该使命也与德国的经济利益有关。对其批评者而言，这一表态超过了界限。克勒不久后辞职。

13年后的告别 逐步撤军 经过与北约协商，德国联邦国防军将在2014年底以前完全撤军。早在2010年，德国士兵已离开巴达赫尚省，一年后离开昆都士省。德军驻点移交给阿富汗安全力量。在2012年底以前，位于马扎尔沙里夫市附近的马尔马（Marmal）营地是德军在阿富汗北部的中心营地。

13年后的告别 危险的安全形势 北约将昆都士军事据点移交给阿富汗安全力量时宣布，他们留下的是一个和平的地区和强大的阿富汗军事力量。然而，系列血腥袭击却仍在发生，阿富汗北部的人们也对安全局势深表忧虑。

13年后的告别 终点站马尔马（Marmal）营地 对许多联邦国防军士兵而言，马尔马营地是在阿富汗的最后一站。返回德国的运输经由那里组织实现。2014年后，马尔马营地仍将是联邦国防军在阿富汗的最大据点。届时将有约650名培训人员在那里落脚，负责培训阿富汗安全力量并提供咨询。

13年后的告别 果决的支持 国际驻阿援助部队后继使命“果决的支持”将有近13000名国际士兵参与，至少持续到2016年底。重点是对阿富汗军队提供支持和培训帮助。德国将派出最多850名士兵参与。 作者: Masood Saifullah/gh



阿富汗军事行动的是非成败

这项启示于社民党、绿党联合政府，结束于基民盟/基社盟、社民党大联合政府的军事部署是到目前为止德国联邦国防军参与的一项最为昂贵且死伤最多的海外军事行动。从2002年到现在，德国联邦政府总共为此花费了180多亿欧元。这其中最大的开销用于联邦国防军在阿富汗的驻军支出，约125亿欧元。

在今年5月开始撤军前，驻扎在兴都库什的德军官兵仍有1100人。德国在阿富汗驻军人数仅次于美军。除了人员撤退，还有大约750个集装箱的物资通过陆路或者空运的方式运回德国，其中包括120辆军用车辆和6架直升机。

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示将对时长近20年的阿富汗军事行动做出总结。她说：“我们将会公开地进行讨论，哪些内容是好的，哪些不好，以及我们学到了什么。”

德国左翼党议会党团主席巴尔驰(Dietmar Bartsch)在接受RTL/ntv电视台采访时说，德国在阿富汗的军事行动以失败告终。他说：“如果大家看到德国军队和北约其它国家的军队是如何慌乱地撤离阿富汗，那就不可能得出一个好的结论。”

曾为德国军队服务过的阿富汗人前景不明

现在尚不明了的还有曾经为国际部队服务过的数千名阿富汗人未来的前景和命运。德国联邦政府此前曾做出表态，2013年以来所有为德国联邦国防军和德国其它安全部队工作过，例如担任过翻译的阿富汗人，原则上都应该有资格在德国重新获得安置。但是他们必须证明受到塔利班威胁，并自行支付自己同家人搬到德国的费用。人权组织已经多此提醒，北约撤离阿富汗后，塔利班会对这些曾经为北约多国部队服务过的阿富汗人展开报复行动。

(德新社、法新社、路透社)