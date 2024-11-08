德国提前大选，选项党会从中受益吗？

过去几个月以来，反移民的选项党一直在要求提前举行联邦大选。这一主张尽管得到了日益广泛的民意支持，但选项党要想参与执政，至少目前看来可能性仍是微乎其微。

（德国之声中文网）德国选项党希望加快提前大选的速度。执政联盟破裂之后，选项党主席魏德尔（Alice Weidel） 就发出呼吁称：“联邦总理肖尔茨早已失去了德国民众的信任，他必须为提前大选铺平道路。”

作为极右翼政党，选项党呼吁肖尔茨下周就应接受不信任投票：“冤有头债有主，他必须尽快下台。”

2021年12月底，社民党、绿党和自民党组建执政联盟以来，选项党一直对红黄绿联合政府持强烈的批评态度。选项党指责执政联盟在各个领域的政策都是失败的，其中以移民和外交政策为甚。同美国候任总统特朗普一样，选项党也要求德国在遣返非法移民和保护边境问题上采取极其激进的措施。

去年泽连斯基访问德国的时候，选项党发动了抵制运动。 图像来源: Axel Schmidt/REUTERS

选项党：停止向乌克兰提供武器

选项党还坚决反对向乌克兰提供武器。2024年6月，乌克兰总统泽连斯基访问德国，并在联邦议院发表演说时，选项党议会党团发起抵制行动，集体缺席。

执政联盟破裂之后，选项党要求立即叫停拟议中的对乌军火及财政援助。该党两位主席之一的克鲁帕拉（Tino Chrupalla） 表示：“我必须提出严正警告，绝不能在联邦大选的最后几个月里继续（相关的援助计划），因为这会进一步毁坏我们的财政预算。”

提前举行选举，有可能会提升选项党在联邦德国的影响力。2021年9月举行的选举中，选项党的得票率为10%。而最新的民调显示，选项党的支持率已经提升至大约17%。

选项党将庇护政策以及移民问题作为其竞选活动的主题 图像来源: Franz Feiner/Eibner-Pressefoto/picture alliance

选项党：大规模遣返以及关闭边境

选项党高层的最新表述显示，即将提前举行的联邦大选中，选项党仍会将庇护政策以及移民问题作为其竞选活动的主题，过去多年里，选项党一直对这一议题乐此不疲。周四举行的新闻发布会上，克鲁帕拉表示：“我们必须阻止非法移民继续进入我们的福利体制，遣返那些必须离境的犯罪分子，必须关闭边境。”

为了实现上述目标，选项党一直在游说基民盟、基社盟以及自民党等政党开展合作。选项党主席威德尔在回应执政联盟破裂时表示：“我们敦促基民盟、基社盟以及自民党，是时候承担起公民责任、并同我们进行沟通了。因为我们的背后是数以百万计的选民。”

“推翻防火墙”

选项党尤其在不断向基民盟基社盟施压，要求他们放弃绝不同选项党合作的固执立场。克鲁帕拉表示，排挤选项党的做法应该告一段落了：“是时候推翻防火墙了，因为德国民众的期许是，解决问题、走出危机。”

不过，选项党同联盟党组建执政联盟的可能性仍微乎其微。因为从上一届联邦大选至今，选项党已经变得越来越激进。基于该党的极右倾向，联邦宪法保护局一直在对其进行密切观察。

此外，绿党因提倡开放式社会模式，一直被选项党视为头号敌人。不过，过去一段时间以来，基民盟基社盟的保守立场也遭致选项党的强力抨击。去年的欧洲议会大选中，选项党候选人克拉（ Maximilian Krah）就曾宣布，基民盟是选项党的主要敌人，并发出了“摧毁”基民盟的呼吁。除此之外，选项党高层党魁中拒绝同基民盟开展任何形式合作的，也大有人在。他们抨击基民盟已经演变成了“高高在上的精英政党”。

也正是基于选项党日趋激进化等诸多原因，基民盟主席梅茨今年八月接受“编辑部网络”采访时表示：“我们绝不能同这个政党开展合作，因为这会扼杀基民盟。”

基民盟主席：“我们绝不能同这个政党开展合作，因为这会扼杀基民盟。” 图像来源: IMAGO/Political-Moments

同极右势力之间存在千丝万缕的联系

即将举行的联邦大选中，同选项党相关的一系列丑闻究竟会产生怎样的影响，目前尚无法定论。上周，选项党的三名党员被捕，因为他们涉嫌向一个极右恐怖主义团伙提供支持。选项党表示，以上三人将被开除出党。

种种迹象显示，选项党党员同新纳粹以及极右势力相互勾结的情况已经变得相当普遍。巴伐利亚州议会一名选项党议员也因煽动民族仇恨的极右言行正在接受司法调查。而一名选项党联邦议员则因涉嫌策划政变被拘留审查。

选项党党员同新纳粹以及极右势力相互勾结的情况已经变得相当普遍 图像来源: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

由于选项党变得日益激进，由各政党议员组成的一个跨党派小组目前准备提交禁止选项党的提案。这项提案获得议院必要多数的支持情况下，最终仍需联邦宪法法院做出最终裁决。

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