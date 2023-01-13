德国提前取消长途旅客强制佩戴口罩规定

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）周五（1月13日）宣布，从 2 月 2 日起，在德国乘坐长途公共交通工具时，旅客不再需要佩戴口罩。

劳特巴赫说，由于新冠病毒带来的风险降低，德国政府决定提前几个月取消佩戴口罩的规定。

为什么要提前取消这项规定？

"疫情已经稳定下来。"劳特巴赫说，他承受着越来越大的要求放弃这项规定的压力。

他解释说，已知或疑似感染的人数正在减少甚至下降，住院人数也在继续下降。

"人们已经建立了较高的免疫力，为我们提供建议的专家不再相信还会有更严重的冬季感染潮。"

"在这一点上，我们的预测也没有发现在未来几周和几个月内会出现特别危险的变种。"

劳特巴赫本人是一名训练有素的流行病学家，他呼吁人们在室内和火车上自愿戴口罩。

"我们只需要更加强调个人责任心和自愿性。"

德国卫生部长劳特巴赫仍呼吁人们在室内和交通工具上自愿戴上口罩

还有哪些相关规定仍在实施？

在长途火车和公共汽车上佩戴 FFP2 或医用口罩的要求是目前仍在实施的《防止感染行动》措施之一。该法律原定于 4月7日到期，戴口罩的规定也将随之结束。

该法律还包括在医疗保健场所中佩戴口罩的规定，以及对进入医院和护理设施的额外测试要求。

劳特巴赫面临来自执政联盟内部和外部越来越多的压力，很多人要求取消这些规定，尤其是来自德国执政联盟的自民党的呼声。在德国知名病毒学家德罗斯滕 (Christian Drosten) 表示他相信新冠大流行已经结束之后，呼声变得更加响亮。

大多数欧洲国家在2022 年取消了戴口罩的规定，仅有德国和西班牙等少数国家还保留这一规定。西班牙政府已宣布该规定将至少适用到2023 年 3 月。

虽然在长途交通工具上佩戴口罩的全国性要求即将取消，但是德国各州还有针对公共交通的地方法规。其中三个州已经取消了对本地区火车、地铁和公共汽车上佩戴口罩的要求，还有六个州计划在下月初之前取消。

（德新社、美联社、路透社）

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