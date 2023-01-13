 德国提前取消长途旅客强制佩戴口罩规定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国提前取消长途旅客强制佩戴口罩规定

德国将于2月初取消在长途公共交通工具上强制佩戴口罩的规定。该规定原定于4月7日到期。

德国将从 2 月 2 日起取消乘坐长途公共交通工具时必须佩戴口罩的规定

德国将从 2 月 2 日起取消乘坐长途公共交通工具时必须佩戴口罩的规定

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）周五（1月13日）宣布，从 2 月 2 日起，在德国乘坐长途公共交通工具时，旅客不再需要佩戴口罩。

劳特巴赫说，由于新冠病毒带来的风险降低，德国政府决定提前几个月取消佩戴口罩的规定。

为什么要提前取消这项规定？

"疫情已经稳定下来。"劳特巴赫说，他承受着越来越大的要求放弃这项规定的压力。

他解释说，已知或疑似感染的人数正在减少甚至下降，住院人数也在继续下降。

"人们已经建立了较高的免疫力，为我们提供建议的专家不再相信还会有更严重的冬季感染潮。"

"在这一点上，我们的预测也没有发现在未来几周和几个月内会出现特别危险的变种。"

劳特巴赫本人是一名训练有素的流行病学家，他呼吁人们在室内和火车上自愿戴口罩。

"我们只需要更加强调个人责任心和自愿性。"

德国卫生部长劳特巴赫仍呼吁人们在室内和交通工具上自愿戴上口罩

德国卫生部长劳特巴赫仍呼吁人们在室内和交通工具上自愿戴上口罩

还有哪些相关规定仍在实施？

在长途火车和公共汽车上佩戴 FFP2 或医用口罩的要求是目前仍在实施的《防止感染行动》措施之一。该法律原定于 4月7日到期，戴口罩的规定也将随之结束。

该法律还包括在医疗保健场所中佩戴口罩的规定，以及对进入医院和护理设施的额外测试要求。

劳特巴赫面临来自执政联盟内部和外部越来越多的压力，很多人要求取消这些规定，尤其是来自德国执政联盟的自民党的呼声。在德国知名病毒学家德罗斯滕 (Christian Drosten) 表示他相信新冠大流行已经结束之后，呼声变得更加响亮。

大多数欧洲国家在2022 年取消了戴口罩的规定，仅有德国和西班牙等少数国家还保留这一规定。西班牙政府已宣布该规定将至少适用到2023 年 3 月。

虽然在长途交通工具上佩戴口罩的全国性要求即将取消，但是德国各州还有针对公共交通的地方法规。其中三个州已经取消了对本地区火车、地铁和公共汽车上佩戴口罩的要求，还有六个州计划在下月初之前取消。

 

（德新社、美联社、路透社）

 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

新冠疫情究竟何时结束？

不久前，总统拜登称，在美国新冠疫情已告结束；世卫组织总干事谭德塞表示，全球性大流行“结束在望”。在德国，总理肖尔茨则刚刚检测新冠阳性。那么，情况究竟如何？我们试着从不同角度找寻答案。

德国：告别口罩 走向未知

在德国大部分地方，针对新冠的主要防疫措施将在本周末结束。德国疾控机构和卫生部长建议缩短隔离时间至5天，不再要求“严格隔离”。然而，德国目前感染数字仍然很高。有疫情建模专家表示，现在没人能够真正说清疫情将如何发展。

防疫措施大比拼：停课有效 口罩无用？

一项调研显示，关闭学校和普及防疫知识有效阻止了新冠病毒的传播速度，相比之下，区域性的出行限制和佩戴普通口罩等措施的效果却无法得到证实。

口罩之争竟引发血案 怎样对仇恨说不？

一名男子因不满加油站员工敦促他戴上口罩，竟开枪打死了对方。这场血案引起全德范围内的震惊和不解。

中国女排戴口罩比赛被嘲讽 排协:未及时摘掉

中国女排在一场国际比赛中戴口罩上场打球，被中国网民讥笑为违反科学的“奇葩”做法。面对公众对体育领导层的批评质疑，排球协会出面回应道歉。

相关内容

A relative attends to a patient of the coronavirus disease (COVID-19) at the emergency department of Suining Central Hospital in Suining, Sichuan province, China December 31, 2022. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

研究称中国染疫人数达9亿 曾光：疫情高峰未过 13.01.2023

北京大学一个研究团队称，中国新冠感染率已达到64%，感染人数累积约9亿。流行病学家曾光则指出，全国范围的重症高峰还未到来。他还指出中国疫苗接种曾错失良机。

Eine Passagiermaschine der Air China steht nach der Ankunft aus der chinesischen Metropole Chengdu auf dem Frankfurter Flughafen. Auch Deutschland wird für Einreisende aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen. Die deutsche Luftverkehrsindustrie wartet trotz grundsätzlicher Kritik noch auf konkrete Vorschriften zur Umsetzung. (Aufnahme durch Glasscheibe)

德语媒体：对中国入境者实施防疫检测 象征多于实质 11.01.2023

新冠疫情在中国大规模爆发之际，中国于一月八日放宽了出入境限制。为了防范疫情死灰复燃以及出现超级变异毒株，多个欧盟国家、美国以及日韩等国开始要求来自中国的入境者提供新冠阴性检测结果。

People receive medical attention in a Fever Clinic area in a Hospital in the Changning district in Shanghai, on December 23, 2022 - China is battling a wave of coronavirus infections that has hit the elderly hard but resulted in only a handful of reported deaths after the government redefined the criteria by which Covid-19 fatalities are counted. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

德语媒体：永远正确的中国防疫政策 12.01.2023

尽管疫情快速蔓延，医院人满为患，殡仪馆不堪重负，但在中国官方媒体看来，同当初严防死守的清零政策一样，现在实施的全面放开政策也同样是正确无误的。

广告

评论分析

2023年1月10日空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀，被控受香港商人謝錫璋吸收為「共諜」在台發展組織。兩人因認罪皆缓刑引發爭議。

客座評論：台灣怎麽那麽多抓不完的「共諜」？

剛剛進入2023年，台灣又傳出有前立法委員和退役海軍將領涉嫌為中國發展組織任務被捕，在這之前則是一個退役空軍上校涉嫌拉攏現役軍官以獲取情報提供對岸。 過去這些諜報案有的重打有的輕判，台灣應該怎麼辦？