德国推出30项新措施吸引印度技术工人

下周，德国劳动部长海尔将与总理肖尔茨以及其他高级政府代表一同前往印度访问。在此之前，联邦内阁通过了30项系列措施，旨在吸引印度技术工人来德国工作。

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨领导的联邦内阁于周三（10月16日）通过了主要由劳动部和外交部提出的30项系列措施，其目标锁定在通过吸引印度技术工人来填补德国劳动力市场的空缺。

官员、企业和经济学家认为，技术工人的短缺正在威胁德国的创新能力和经济增长。

德国和印度劳动力市场互补

德国劳动部长胡海尔（Hubertus Heil）在谈到政府的目标时表示："德国需要更多的经济活力，而这需要合格的技术工人。"

由于人口老龄化导致的劳动力短缺，德国长期以来一直向国外寻求劳动力，以保持经济发展。

海尔本周早些时候表示："印度的情况恰恰相反，每个月有100万新人进入劳动力市场。"虽然印度是世界第五大经济体，但其劳动力市场根本无法吸纳如此庞大的潜在工人数量。

作为这个全球人口最多的国家，印度政府不得不推动更多的劳动力迁移。

根据柏林的相关战略文件，"这就是为什么德国将印度视为技术劳动力迁移问题上特别重要的合作伙伴。"

德国希望这些措施能够帮助填补卫生行业的空缺，例如护理院和医院的职位，以及IT和建筑行业的岗位。尤其是IT行业嗷嗷待哺，迫切需要更多的技术劳动力。

技术工人的短缺正在威胁德国的创新能力和经济增长 图像来源: Darren Baker/Fotolia

肖尔茨将带队前往印度吸引劳动力

下周，劳动部长海尔将与总理肖尔茨以及其他高级政府代表一同前往印度访问。届时，他计划访问一家专门制作德国面包的面包店，讨论传统工作，并访问一所学校，与学生讨论在德国的未来生活的可能性。

不过，德国以其复杂且缺乏灵活性的官僚制度而闻名，这往往令外国人感到头疼。为了简化印度技术劳工的迁移流程，柏林政府表示，将在2024年底前推出新的数字签证。

此外，柏林还计划在印度举办招聘会，并为有意迁往德国的人提供德语课程。德国联邦劳动局还表示，将更加积极地为已经在德国的印度大学生提供咨询服务。这一策略与当下政府内阁的方针一致，也符合外交部的"聚焦印度"计划。

德国将印度视为技术劳动力迁移问题上特别重要的合作伙伴 图像来源: MONEY SHARMA/AFP via Getty Images

印度劳动力流入德国的"成功故事"

"印度技术工人的流入已经是我们国家的成功故事，"劳动部长海尔说。他还指出，政府的技术劳动力战略措施将为进一步的成功奠定基础。

根据联邦劳动部的统计数据，截至2024年2月，约有13.7万印度裔人在德国的技术岗位上工作，比前一年增加了约2.3万人。

2015年，在德国此类岗位上就业的印度裔人数总共约为2.3万。

最新统计数据显示，居住在德国的印度裔人失业率仅为3.7%，远低于整体失业率7.1%。

（法新社、德新社、路透社）

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