德国接连发生政治人物遭袭案件 柏林前市长受伤

近期德国频繁发生政治人物遭到暴力袭击的案件。昨天柏林前市长、现任经济参议院议员吉费在柏林一家图书馆被人用装有硬物的书包击中头颈部。上周社民党一名欧洲议会候选人在德累斯顿被一群人打到在地。德国内政部长要求加重对针对政治人物袭击案件的惩处力度。

（德国之声中文网）德国首都柏林前市长、现任经济参议院议员吉费（Franziska Giffey）昨天（5月7日）晚间在柏林一家图书馆突然遭到袭击并受到轻伤。柏林警方通报案情时说，周二晚上，吉费在柏林一家地方图书馆被一名男子用一个书包从背后偷袭击中头部和颈部，书包里装有硬物。嫌疑人随后迅速逃离现场。

警方表示，当天在德累斯顿也有一名女性政治人物遭到袭击。

警方还表示，吉费在一家医院的急诊接受了短暂的检查和治疗。最初她没有向警方提供有关嫌疑人的任何信息。德国警察国家保护局（der Polizeiliche Staatsschutz）和检察院开始协调对这一案件展开调查。

柏林现任市长韦格纳（Kai Wegner）“以最强烈的措辞”谴责了这次袭击。他在社交媒体X上表示，任何针对政治人物的攻击都是在“攻击我们的民主”。 他表示：“我们不会接受这一点。我们将反对一切形式的暴力、仇恨和煽动，并捍卫我们的民主。”韦格纳宣布，柏林参议院将讨论这一事件的后果，“并对攻击政治人物的行为采取更严厉的处罚”。

警方通报称，同样发生在周二，一名绿党女性政治人物在德累斯顿受人威胁，并被人吐口水。

这名47岁的绿党党员事发当时正在和同事一起悬挂选举海报。这时一名男子接近她并把她推到一边，然后将两张海报撕了下来，同时还对在场的人进行辱骂和威胁。另一位妇女也加入进来，向绿党女政治人物吐口水。这两名嫌疑人都在案发不远处被警方逮捕。

警方没有立刻对外公布这名女政治人物的身份，只表示案发当时在现场的除了她本人还有一支竞选团队和一个拍摄小组。

警方称，被捕的嫌疑人为一名34岁的男性和一名24岁的女性。两人均是德国人。34岁的男子将面临“人身伤害、威胁、侮辱和损坏财产”等罪名的调查指控，24岁女性面临“人身伤害罪”的调查指控。

上周，社民党籍的欧洲议会候选人埃克（Matthias Ecke）在街头被一群人打倒在地并遭受重伤。 图像来源: Matthias Ecke/SPD Sachsen/dpa/picture alliance

上周五，同样是在德累斯顿，社民党籍的欧洲议会候选人埃克（Matthias Ecke）在街头被一群人打倒在地并遭受重伤。据悉这群施暴者此前还曾袭击过一名张贴绿党选举海报的28岁的男子。

针对埃克的袭击案件在德国全境引发愤怒，但同时也唤起团结的浪潮。埃克袭击事件发生后，德国联邦内政部长和各州内政部长公开表示支持司法部门迅速做出反应并考虑加强刑法相关条文的惩罚力度。

（法新社）

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